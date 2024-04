Nanis Ochoa no duró ni un día y fue expulsada de ‘La casa de los famosos’; rompe regla en vivo por chismosa

Culotauro soltó su verdad sobre Nataly Umaña

El creador de contenido, por su parte, no dejó pasar por alto estas fuertes declaraciones y le respondió públicamente a Umaña en las distintas entrevistas que ha dado desde que dejó la competencia. “El cáncer también se cura. Nataly, no tengo nada contra ti, no tengo nada contigo. Acabaste con el cáncer, qué buena médica [risas]. Si lo dijo es porque algo sentía o tenía algún rencor, de mi parte no tengo rabia por ponerme en la placa”, expresó.