¿Afectado por Nataly Umaña?: Culotauro habló con SEMANA y destapó si la actriz influyó en su eliminación

Luego de que el pasado domingo 31 de marzo Camilo Díaz, más conocido como Culotauro, Alfredo Redes, Omar Murillo, Sandra Muñoz y Juan David Zapata se enfrentaran a la prueba de eliminación, Colombia fue testigo de cómo el comediante fue el elegido por el público para ser el séptimo eliminado de La casa de los famosos Colombia.

Dicha decisión de los colombianos, panameños y de Latinoamérica entera estuvo sustentada por varias razones, pues en la casa se ha mencionado que él mismo se marcó el camino de salida, incluso Martha Isabel Bolaños fue quien afirmó en el reality este argumento, luego de ver su nominación a cargo del eliminado.

Culotauro en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Añade a esto, vale la pena recordar que el anterior domingo que dejó como eliminada a Nataly Umaña, la actriz ibaguereña sostuvo fuerte su argumento para dejar al comediante como su nominado comparando al participante con una delicada enfermedad.

“Mi nominado es Culotauro porque para mí él es como un cáncer, es el cáncer de la casa, y como todo cáncer hay que erradicarlo, antes de que haga metástasis y se lleve a todos los de la casa por delante”, dijo Umaña.

Culotauro habló de su eliminación en La casa de los famosos, Colombia

En entrevista exclusiva con SEMANA, el comediante Culotauro habló de su eliminación y de cómo tomó las fuertes palabras de la ex participante Nataly Umaña.

Ante el interrogante de qué opina ante la afirmación de Nataly, camilo fue muy contundente al hablar al respecto: “Yo creo que Nataly habló desde la ira, desde la angustia, no sé cual es la lectura que tenga en este momento, pero lo que sí sé es que no es ni de resentimiento ni de ‘Ay ¿por qué me dijo eso?’ no, nada, cada quien es libre de pensar lo que quieran”.

A lo que añadió: “no, no tengo resentimiento alguno, me parece que el término cáncer es como ‘Uy cómo así que soy el cáncer’, pero bueno, al parecer esta semana le hicieron la quimio a la casa, se fue el cáncer”.

Nataly Umaña nominó a Culotauro en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

De una u otra forma se pensaría que Nataly Umaña sentenció la eliminación del comediante, pero él expresó que no era algo que pudiera manejar, ni controlar desde su manera de ver las cosas: “Es que no puedo controlarlo, yo no puedo hacer nada, si ella se llevó esa lectura de mí no la pienso cambiar de ninguna forma porque me parece más violento intentar cambiar la forma de pensar de ella”.

De igual manera, Culotauro aprovechó el espacio para enviarle un directo mensaje a la actriz: “Sí se llevó esa lectura de mí, pues Nataly, tú puedes ver todo lo que pasó en VIX 24/7, ahí están todos los chistes, todas las razones, y pues tú te encargaste de que las razones se hicieran parte del pueblo y repito, de ninguna forma fue para sacarla ni mucho menos para humillarla o agredirla”.

Camilo Diaz Culotauro | Foto: Cortesia RCN