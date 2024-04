Nataly Umaña también toma drástica decisión luego de que Alejandro Estrada la dejó viviendo sola en su casa

“Fui muy feliz. Me lo disfruté muchísimo. Soy partidaria de que hay tiempo para todo. Me voy feliz porque fue el tiempo prudente y exacto donde viví y jugué. Ahora tengo una vida que afrontar afuera”, manifestó la artista apenas salió de la producción.

Pese a que inicialmente no regresó a su casa, pues estaba recibiendo la respectiva ayuda psicológica que les brinda RCN a los participantes que van dejando la competencia, la ibaguereña subió un video en el que mostró cómo fue recibida en la vivienda por sus mascotas, luego de que el actor le terminara en vivo.

Umaña y Estrada siguen sin verse personalmente, ya que el empresario no ha vuelto a la residencia y estuvo durante los últimos días en Cartagena, donde participó de algunos eventos. Asimismo, la reconocida actriz sorprendió a los televidentes y tomó una radical decisión.

“Hemos sido muy reservados y privados, con nadie había hablado, solamente con la psicóloga y mis papás. Me cuesta exponer, no quiero que nos juzguen. He querido estar guardadita. Vamos a hablar, tengo que pedirle perdón, preguntarle qué siente, si sintió dolor o traición, decirle a la cara que nunca quise hacerlo”, apuntó la artista.