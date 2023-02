“Soy su marioneta”: Piqué habla por primera vez de Clara Chía en público

Miles de rumores han girado en torno a Gerard Piqué y Clara Chía Marti, una de las parejas más mediáticas de los últimos años. Hasta hace unas semanas, pocas veces se les había visto juntos al exfutbolista y su nueva novia, tras confirmarse que ambos mantenían una relación sentimental.

Ante el revuelo que causó la canción de Shakira y Bizarrap, el empresario decidió compartir la primera fotografía al lado de la joven para aclarar que ambos seguían igual de enamorados. Asimismo, dejó claro con la postal que el tema musical de la colombiana no había afectado en nada su romance.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Pues bien, recientemente, la pareja vuelve a dar de qué hablar y esta vez por cuenta del exjugador. En una jornada previa de la Kings League —una competición que ha ganado gran popularidad entre las audiencias virtuales—, Piqué sostuvo una conversación con Ibai Llanos, en una transmisión que hicieron en vivo. Allí, el catalán lució un look relajado, con pantalón y camisa suelto, pero lo que llamó la atención de sus compañeros de set fueron la “cantidad” de botones que contenía su prenda superior.

“El botón atado al final, un flow raro, no?”; “Faltan unos cuantos abajo y sobran uno arriba”; “O sea, esto es la moda de USA”, fueron los comentarios de sus compañeros que recibió Piqué por su atuendo, a lo que respondió el catalán: “Es mi moda, es mi estilo. Estamos en un mundo en que todos pueden vestir como quieran”.

Minutos después, en medio de la conversación, el streamer —entre risas— le preguntó: “¿Ves revistas de moda para actualizarte o no? Por curiosidad, o sea, ¿ves lo que está de moda o no?”.

Sin dudarlo, Piqué reveló —entre risas— que toma los ‘consejos de moda’ de su novia Clara Chía: “No, la verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta”, concluyó.

Piqué y Clara Chía por fin rompen el silencio y hablan de su romance; reaccionan a rumores sobre Shakira

El lunes 09 de enero, el equipo de Europa Press pudo hablar con la pareja en exclusiva, pues rompió el silencio por primera vez y hablaron con la prensa, mostrándose bastante amables y sonrientes. De la mano y presumiendo su amor, los catalanes respondieron algunas preguntas sobre su vínculo amoroso.

Incluso, ambos reaccionaron con una gran sonrisa ante los comentarios relacionados con el ataque de ansiedad que, supuestamente, sufrió Clara hace unos días, y por el que habría sido internada en un hospital.

Gerard Piqué y Clara Chía pasean cogidos de la mano Europa Press Reportajes / Europa Press 06/2/2023 - Foto: Europa Press

“¿Cogió una ansiedad? ¿en serio? ¿una ansiedad? Por favor, de verdad. Tener una ansiedad es algo muy serio”, manifestó el exjugador del Barcelona, que no aguantó la risa frente a este interrogante.

Piqué, por otro lado, aprovechó la pequeña declaración y desmintió que su novia cumpla años esta semana, tal y como se había especulado, ya que muchos medios indicaron que su natalicio era el 7 de febrero.

Con respecto a los rumores de que sus padres están cansados de las fiestas de Shakira, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 volvió a soltar una fuerte carcajada y le restó importancia. Además, Clara puntualizó que es normal que eso pase.

Clara Chía y Gerard Piqué Europa Press Reportajes / Europa Press 31/1/2023 - Foto: Europa Press

“¿Mañana es el cumpleaños? Pero qué te has tomado, qué dices. No es mañana, creo que te has equivocado. Está bien intentarlo, pero no es mañana. Es normal que eso pase”, precisó el español, mientras la joven se reía del reportero.

El exfutbolista de la selección española manifestó finalmente en el diálogo con la agencia que la pasó bastante bien el día de su cumpleaños (2 de febrero) junto a la catalana. Sin embargo, no entregó más detalles.