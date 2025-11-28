¿Morat regresa a Bogotá? Martín Vargas emocionó a sus fans con inesperada revelación

Luego de anunciar su nueva gira Ya Es Mañana Tour por algunas de las ciudades más importantes de España, los fans de Morat están a la expectativa por conocer qué otros destinos tendrán la oportunidad de recibirlos en concierto y escuchar en vivo varias de las canciones más representativas de sus cinco álbumes de estudio y EPs.

Es por esto que, en medio de una alfombra roja de los Premios Billboard, el periodista musical Marlon Gutiérrez entrevistó a los integrantes de la banda y les preguntó sobre un posible regreso a la capital colombiana.

Ante el cuestionamiento, Martín Vargas, el baterista de la banda respondió:

“No queremos revelar muchas cosas, pero les podemos decir que el próximo año se viene una nueva gira y nosotros somos colombianos y bogotanos y es obvio que siempre tiene que estar la casa en la gira”, dijo frente a las cámaras.

Además, enviaron un mensaje lleno de cariño a los fans que esperan volver a verlos en sus próximas presentaciones, recordándoles que fueron ellos quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar primero a Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas en vivo.

“A toda la gente de Bogotá que nos sigue, muchas gracias por el cariño que nos han dado y un abrazo a toda Colombia”.

¿Cómo ha sido el año 2025 para Morat?

Tras el lanzamiento de su más reciente álbum, compuesto por 14 canciones, la banda ha venido cumpliendo varios de los proyectos y metas con los que siempre soñó. Por eso, Ya es mañana se ha convertido en uno de los momentos más emblemáticos en la trayectoria de Morat.

Morat rompe importante récord con su nuevo álbum. | Foto: Morat - Ya Es Mañana

“Ha sido una locura, este disco ha representado muchísimas cosas, yo creo que ha jugado un papel bien importante como en la mentalidad que tenemos en este momento, el disco habla mucho como de ¿qué podemos hacer hoy para que el mañana sea más chimba? de alguna manera”, dijo Simón.