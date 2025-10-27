Morat en Coachella 2026: la banda colombiana hará historia en el festival más importante del mundo

Para el año 2025, Morat, una de las agrupaciones colombianas con mayor crecimiento y exposición a nivel internacional, sorprendió a sus millones de fans en Latinoamérica con su gira Asuntos Pendientes, con la que llegaron a varias ciudades en las que nunca se habían presentado y dieron un gran número de conciertos.

No obstante, muchos de sus admiradores siguen esperando que se confirmen sus territorios para corear sus canciones preferidas en compañía de Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín Vargas y Simón Vargas.

La banda colombiana sorprendió con gran noticia a sus fans en Estados Unidos. | Foto: Morat - Ya Es Mañana

Es por esto que, en medio de la más reciente publicación de Instagram de los intérpretes de Aprender a quererte, A dónde vamos y Cuesta Abajo generaron emoción entre quienes esperaban ver a los colombianos tocando en Estados Unidos.

Así se confirmó la llegada de Morat a Coachella 2026

En una conversación que no estaría preparada, los cuatro integrantes de Morat estuvieron hablando del último lugar al que llegarían con la reciente gira de conciertos, y Juan Pablo Villamil fue el encargado de confirmales la noticia.

Juan Pablo Villamil: “Bueno, se nos está acabando la gira de Asuntos Pendientes, creo que ha estado increíble, pero si tuvieran un último asunto pendiente, ¿cuál sería?“.

Martín Vargas: “Bueno, pues yo diría que a mí me encantaría irme a Australia, ¿cómo la ven?“.

Simón Vargas: “No, muchachos, ustedes me conocen, yo con eso soy muy predecible. Mi asunto pendiente, por siempre será Japón. De aquí hasta que lleguemos”.

Martín Vargas: “Ese es un gran asunto pendiente”.

Juan Pablo Isaza: “Bueno, yo creo que hay uno muy obvio desde hace rato y es Brasil, ese es un asunto pendiente muy importante y ojalá lo podamos saldar pronto. ¿Usted qué dice?“.

Juan Pablo Villamil: “No, se las tengo. Nuestro último asunto pendiente todavía no ha llegado, nuestro último asunto pendiente es Coachella”.

Martín Vargas: “Qué chimba. Obviamente”.

Como era de esperarse, sus mayores admiradores compartieron la emoción por medio de la sección de los comentarios y no dudaron en exponer la emoción de la llegada de banda a Empire Polo Club en Indio, California en Estados Unidos, lugar en el que se llevará a cabo el evento los próximos 10,11 12, 17, 18 y 19 de abril del 2026.