La sexta entrega de una icónica saga de aventuras rompió récords y terminó superando a ‘Avatar’ y ‘Star Wars’, ¿ya la vio?

Entre las sagas de aventura más exitosas de la industria cinematográfica, se destaca Jurassic Park, una historia que comenzó a captar la atención de los espectadores hace 33 años, con su primer lanzamiento en 1993, bajo la dirección de Steven Spielberg.

A partir de entonces, este proyecto se convirtió en una de las franquicias más exitosas de la historia del cine, sumado siete películas, siendo Jurassic World: El renacer (2025) la última entrega que se estrenó en las salas de cine.

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Sin embargo, una de sus producciones anteriores volvió a convertirse en tema de conversación entre los amantes del séptimo arte y diferentes portales especializados, no por su historia ni por su éxito en taquilla, sino por un inesperado récord económico.

Esta cinta es Jurassic World: Dominion (2022), la sexta película de la franquicia, que, de acuerdo con documentos fiscales del Reino Unido, citados por el medio Sensacine, se convirtió en la producción cinematográfica más costosa de la historia.

La película marcó un momento clave para los seguidores de la saga al reunir nuevamente a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, protagonistas de la película original de 1993, junto al elenco encabezado por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

No obstante, el rodaje coincidió con el punto más crítico de la pandemia de covid-19, obligando a Universal Pictures a implementar estrictos protocolos sanitarios y a suspender las grabaciones durante varios meses.

Estas interrupciones dispararon el presupuesto estimado inicialmente para la producción, por lo que el estudio tuvo que seguir asumiendo los costos de grabación, el mantenimiento de los escenarios y el pago del equipo técnico para garantizar que el proyecto pudiera reanudarse una vez levantadas las restricciones.

Adicional a ello, fue necesario contratar personal de seguridad para custodiar los sets y asegurar la permanencia de productores y jefes de departamento clave durante el prolongado periodo de inactividad.

A estos gastos se sumaron los derivados del alojamiento del elenco principal, que permaneció durante el rodaje en el lujoso hotel Langley, ubicado cerca de los estudios Pinewood, en el Reino Unido, donde se filmó gran parte de la película.

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Según la revista Fortune, que obtuvo la información a partir de documentos fiscales británicos, el costo bruto de producción alcanzó aproximadamente 658 millones de dólares. Gracias al programa de incentivos fiscales del Reino Unido para producciones audiovisuales, Universal recibió un crédito cercano a los 127 millones de dólares, reduciendo el costo neto de la película a unos 531 millones de dólares.

Tras la millonaria inversión, Jurassic World: Dominion logró recuperar ampliamente su presupuesto al recaudar más de 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como la tercera película más taquillera del 2022, solo superada por Top Gun: Maverick, con 1.495 millones de dólares, y Avatar: El sentido del agua, que alcanzó los 2.320 millones.