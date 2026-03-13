La miniserie española en Netflix que superó a ‘One Piece’ y se ve en un solo día

La docuserie española El asesino de TikTok ha irrumpido con fuerza en Netflix, destronando a gigantes como One Piece en los rankings globales de visualización apenas días después de su estreno.

Producida por iZen Documentales y dirigida por Héctor Muniente, esta miniserie de dos episodios se consume en una sola sentada, capturando a millones de espectadores con su mezcla de true crime, redes sociales y un caso real escalofriante ocurrido en España en 2023.

El asesino de TikTok se lanzó el viernes 6 de marzo de 2026 en Netflix, disponible en exclusiva para suscriptores de la plataforma en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. Desde su debut, la serie ha escalado posiciones récord, superando a la popular adaptación live action de One Piece en las listas de lo más visto, según reportes de medios especializados.

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La historia gira en torno a la desaparición de Esther Estepa, una mujer de 42 años oriunda de Sevilla, quien se desapareció el 23 de agosto de 2023 tras un viaje por la costa española, específicamente en Alicante y Gandía.

Esther, en busca de un nuevo comienzo, cruza caminos con José Jurado Montilla, conocido en TikTok como ‘Dinamita’ Montilla, un creador de contenido que compartía videos entrañables de sus periplos por España.

Sin rastro físico de Esther, su familia, liderada por su madre Pepa, reconstruye los últimos días de la víctima mediante mensajes de WhatsApp, videos de TikTok y otras huellas digitales que permanecen en línea. Lo que parece un viaje inocente revela el lado oscuro de Montilla: un pasado criminal con al menos seis asesinatos a sus espaldas, incluyendo una doble vida como homicida serial.

La docuserie utiliza este archivo de las redes como eje narrativo, mostrando cómo la tecnología se convierte en aliada de la justicia y en espejo de los peligros del mundo virtual.

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La investigación, íntima y fragmentada, pone el foco en el dolor de los cercanos a Esther, más que en los detalles gore. Es una reflexión sobre la fragilidad de las conexiones online, donde un like o un comentario pueden ocultar horrores.​

El documental estrenado el 6 de marzo sigue la historia de la desaparición de Esther Estepa en 2023, una mujer de 42 años que dijo a su madre que se iba de viajes a Buenos Aires y desapareció de forma misteriosa y sin dejar rastro alguno. Foto: Netflix

Dirigida por el experimentado Héctor Muniente, conocido por documentales impactantes en España, la miniserie cuenta con testimonios clave de la familia de Esther, como su madre Pepa, y allegados que reviven el calvario mediático que siguió a la desaparición.

La producción ejecutiva de la docuserie está a cargo de Arantza Sánchez de Grupo iZen, César Martí de NewCo y Santi Aguado de CAPA, bajo el paraguas de iZen Documentales, filial del Studio TF1 con más de 25 años de trayectoria.

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En su primera semana desde su estreno El asesino de TikTok ya acumuló más de 50 millones de horas vistas globales, según estimaciones de portales como Espinof e IGN, liderando en España, México y Colombia.