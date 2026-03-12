Enseñar a niñas y niños que su cuerpo les pertenece, que pueden decir “no” cuando algo les incomoda y que siempre pueden acudir a un adulto de confianza son algunas de las herramientas más poderosas para prevenir el abuso sexual infantil. Este es el punto de partida de la nueva serie de eureka, tu canal.

Cuando se habla de prevención del abuso sexual infantil, la mayoría de los mensajes suelen dirigirse a los adultos: padres, madres, maestros y cuidadores. Muchas veces se cree que basta con “tener claro el discurso” para advertir a los niños sobre los peligros. Sin embargo, la realidad muestra que hay mucho por aprender sobre cómo abordar este tema con ellos de manera adecuada.

Según Eduardo Ordoñez, magíster en Neurodidáctica y asesor pedagógico de la serie a través de la Fundación Tita de Visita, muchos adultos desconocen las señales de alerta y, especialmente, la forma de conversar con los niños sobre este tema tan delicado sin generar miedo o angustia.

En ese contexto cobra especial importancia un contenido como Un río de preguntas, la serie infantil de ficción producida para Canal Capital por Estudio Marañacos con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, a través de su programa Gente Convergente. La producción busca ofrecer a niñas y niños herramientas que les ayuden a reconocer situaciones incómodas, expresar lo que sienten y saber a quién acudir.

La historia sigue a los mellizos Valeria y Leonardo, de siete años, y a su mascota Río, quienes viven situaciones divertidas mientras conversan sobre temas importantes para su bienestar. A través de un lenguaje cercano y apropiado para la infancia, la serie aborda asuntos como las expresiones de cariño, la autoestima, la vergüenza, los secretos, las emociones, el derecho a decir “no” y quién puede o no ver o tocar sus cuerpos.

'Un río de preguntas' se emitirá en Canal Capital y Eureka. Foto: cortesía

Mientras los niños aprenden con Vale, Leo y las preguntas de su perro Río, los adultos pueden verse reflejados en el personaje de ‘Papá’, quien, aunque a veces se pone colorado o duda frente a preguntas difíciles, demuestra que lo más importante es escuchar, respirar profundo y tomarse en serio las inquietudes de niñas y niños, incluso puede que las respuestas se construyan juntos.

“Un río de preguntas es una serie que se disfruta aún más en familia, porque facilita la conversación con los hijos. Pone sobre la mesa, con naturalidad, temas que a veces generan incomodidad y los aborda desde el conocimiento, sin generar miedo. No se trata de meter a los niños en una burbuja, sino de darles herramientas para que sean menos vulnerables”, explica el asesor pedagógico Eduardo Ordoñez.

Por su parte, Ana María Castiblanco, directora de contenido del proyecto, destaca otro aspecto clave que se aborda en la serie: la importancia de los adultos de confianza o adultos de cuidado, que no siempre están dentro del hogar.

“Los niños y niñas también pueden acudir a ellos para validar sus emociones y comprender conceptos importantes como el respeto por sus opiniones o el cuidado de la intimidad de sus cuerpos. Estos adultos tienen además la responsabilidad de fortalecer su autoestima. Según las investigaciones que realizamos, los niños menos escuchados, quienes sienten miedo de hablar o no cuentan con un entorno seguro, son los más vulnerables”, explica.

Ana María subraya la importancia de conversar con niñas y niños sobre emociones que algunas personas pueden usar para manipularlos, como la vergüenza o el miedo. Estos temas aparecen en varios episodios de la serie a través de las experiencias de Vale, Leo y Río.

“Entender la diferencia entre una sorpresa y un secreto es fundamental para prevenir el abuso sexual. Cuando un adulto le pide a un niño guardar un secreto, lo pone en una situación de presión que no debería existir. Una sorpresa, como una fiesta sorpresa, tiene un motivo claro y una fecha de caducidad. Los secretos, en cambio, pueden esconder otras intenciones”, señala.

Un río de preguntas no es solo una serie de diez capítulos, el último de ellos un especial que enseña tres pasos clave que niñas y niños pueden recordar cuando se sienten en peligro: decir no, alejarse y contarle a un adulto de confianza.

Trasciende pantallas

Además de la serie, el proyecto incluye diez guías pedagógicas dirigidas a maestros, madres, padres y cuidadores, con actividades para profundizar en los temas abordados y fortalecer habilidades que contribuyen a la prevención del abuso sexual infantil. También cuenta con diez artículos que brindan contexto y datos sobre estas temáticas.

Los capítulos, las guías y los contenidos complementarios estarán disponibles en www.canalcapital.tv/eureka, donde familias, educadores y cuidadores podrán encontrar herramientas para seguir conversando con niñas y niños sobre cuidado, respeto y confianza.

*Un río de preguntas. Preguntas valientes, para adultos presentes se emitirá desde este 16 de marzo en Eureka tu canal, de lunes a viernes, a las 8:00 a.m. y 2:30 p. m. Y en Canal Capital desde el martes 17 de marzo, en la Franja Portal eureka (lunes a viernes 2:30 p. m.).