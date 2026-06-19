¿Qué ver el fin de semana del 19 al 21 de junio en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max?

Llega el tercer fin de semana de junio y, con ello, nuevos títulos de series, películas y documentales en las principales plataformas de streaming, posicionándose como uno de los planes preferidos para disfrutar en casa.

Entre esta oferta de entretenimiento, en Netflix sobresale el documental Instinto maternal. Esta producción se sumó al catálogo de la plataforma el pasado 12 de junio y está arrasando, pues reconstruye uno de los crímenes más impactantes de Estados Unidos.

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La historia se centra en el caso de Taylor Parker, una mujer que durante meses engañó a familiares, amigos e incluso a su pareja al hacerles creer que estaba embarazada, cuando en realidad todo formaba parte de una elaborada mentira.

También se destaca la película Turbulencia en la oficina, con una duración de casi dos horas. “Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizan esta comedia romántica subida de tono sobre un amor secreto de oficina y dos adictos al trabajo que deciden seguir su corazón”, señala la sinopsis.

En la categoría para niños, se encuentra la cinta Intercambiados, que lleva 7 semanas en el top 10 en 45 países.

Imperdibles de Disney+

Por otro lado, en el catálogo de Disney+, los suscriptores pueden encontrar opciones como Hoppers: Operación Castor para ver en familia; o la saga de películas de Toy Story a propósito del estreno de la quinta entrega, disponible por ahora solo en cines.

En el top 10 de esta plataforma, también está la cinta de terror ¡Ayuda!, que narra la historia de dos compañeros de trabajo QUE quedan varados en una isla desierta tras ser los únicos sobrevivientes de un accidente aéreo.

Prime Video

Para quienes prefieren el contenido de Prime Video, actualmente se encuentra en tendencia en Colombia el thriller psicológico de Sydney Sweeney titulado La Empleada, que fue todo un éxito en cines.

A la lista se suma la película Culpa tuya: Londres, un fenómeno literario que pasó a la pantalla con Nicole Wallace y Gabriel Guevara como protagonistas, logrando posicionarse como número 1 en solo 24 horas desde su estreno el pasado 17 de junio.

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HBO Max

Otro gigante de streaming que tiene mucho por ofrecer es Max, con títulos como Una batalla tras otra, la película que arrasó en la temporada de premios y se consagró como la gran ganadora de los Premios Óscar 2026.

A esta producción se suman otras propuestas como Pecadores, La hora de la desaparición, Teléfono Negro 2 y una nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, además de numerosas películas y series que abarcan géneros como drama, suspenso, terror y acción.