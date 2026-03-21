¿Qué ver en Netflix? Estrenos que llegan a la plataforma del 23 al 29 de marzo de 2026

Netflix se alista para mover su catálogo con una nueva tanda de estrenos que llegará en los próximos días, justo en la cuarta semana de marzo.

Entre el 23 y el 29, la plataforma sumará distintas producciones con la idea de refrescar su oferta y llamar la atención de sus suscriptores.

En esta actualización habrá de todo un poco: series, películas y realities que buscan adaptarse a diferentes gustos y tipos de audiencia. La intención es clara: ofrecer más variedad y mantener enganchado al público.

La oferta de Netflix por Warner Bros Discovery promete alterar el equilibrio del mercado audiovisual en Estados Unidos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Con estos lanzamientos, el servicio de streaming le da impulso al tercer mes del año con una cartelera renovada en su primera mitad, apostando nuevamente por una estrategia centrada en la diversidad de contenidos para seguir atrayendo espectadores.

Estrenos de Netflix en la semana del 23 al 29 de marzo de 2026

Inside (23 de marzo)

En este reality de los Sidemen, los exitosos Youtubers británicos, creadores de contenido asumen varios desafíos para ganar un jugoso premio en efectivo.

Jeff Ross: Take a Banana for the ride (24 de marzo)

En su debut en Broadway, el legendario humorista Jeff Ross se convierte en el protagonista absoluto con un especial tan divertido como conmovedor.

Ni listos ni preparados: texas (24 de marzo)

Sin planes, solo dejarse llevar. Cuando dos mejores amigos y sus equipos viajan a Texas para vivir una aventura improvisada, nadie sabe qué pasará a continuación.

Aprendiendo a vivir (25 de marzo)

Luego de que un escandaloso mural expusiera los romances secretos de sus compañeros de escuela, su cocreadora, Amerie, queda aislada y debe afrontar las caóticas consecuencias.

Homicidio (25 de marzo)

Detectives y fiscales revisan sus casos de asesinato más difíciles en esta escalofriante serie documental sobre crímenes reales del creador de La Ley y el orden.

Noche inaugural de la MLB: Yankees vs. Giants (25 de marzo)

La temporada 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol comienza en Netflix con un partido entre los Yankees y los Giants, que se transmitirá en vivo desde San Francisco.

Harry Hole (26 de marzo)

Cuando una serie de asesinatos rituales acecha Oslo, un detective debe lidiar con patrones enigmáticos, corrupción y sus propios demonios para encontrar al asesino.

Algo terrible está a punto de suceder (26 de marzo)

Rachel, una novia a punto de casarse, siente que algo espantoso va a pasar en su boda, y cuanto más se acerca el día peor es su presentimiento.

La fiscal (26 de marzo)

Esta serie documental sigue a la primera Fiscal de Feminicidios de la Ciudad de México, una oficina creada para investigar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La línea roja (26 de marzo)

Tres mujeres caen víctimas de un descomunal estafa telefónica. Para vengarse, se enfrentarán a los criminales que les robaron el dinero... y la dignidad.

El depredador de Sevilla (27 de marzo)

En este documental, la denuncia de una mujer contra un guía turístico en España desencadena una serie de acusaciones similares por parte de numerosas estudiantes estadounidenses.

BTS: El regreso (27 de marzo)

¡Están de vuelta! BTS se reúne en Los Ángeles para grabar su álbum ARIRANG. Este documental ofrece acceso sin precedentes a la banda, que comienza una nueva era.

53 domingos (27 de marzo)

Tres hermanos se reúnen para hablar sobre el futuro de su padre, pero el encuentro pronto deviene en discusiones... y resucita viejos rencores.

Aún es de noche en Caracas (27 de marzo)

Tras la muerte de su madre, Adelaida lucha por sobrevivir al colapso de Venezuela bajo una nueva y frágil identidad, pero el dolor y la violencia política la rodean.