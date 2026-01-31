Series

Estrenos que llegarán a Netflix la primera semana de febrero de 2026

Estas son las producciones que brindarán entretenimiento a los suscriptores del 1 al 9 del mes.

31 de enero de 2026, 5:40 p. m.
Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de febrero.
Para arrancar el segundo mes del año, Netflix vuelve a mover su catálogo con una tanda de estrenos pensados para enganchar a públicos muy distintos.

Durante la última semana, la plataforma apuesta por renovar su oferta y sumar contenidos que buscan mantener el interés de sus suscriptores.

Entre el 1 y el 9 de febrero llegarán nuevas producciones que amplían el abanico de opciones disponibles. Habrá propuestas de varios géneros y formatos, con documentales, películas y programas de telerrealidad que se irán sumando de manera escalonada.

La idea es ofrecer alternativas para todos los gustos y convertir cada día en una excusa para sentarse en familia o con amigos a descubrir alguno de los nuevos lanzamientos.

Estrenos de Netflix en la semana del 1 al 9 de enero de 2026

Brillantina y oro: danza sobre hielo (1 de febrero)

Esta serie llena de drama y desafíos sigue a las mejores parejas de danza sobre hielo que van a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Mo Gilligan: in the moment (3 de febrero)

Mo Gilligan conquista Hollywood... y vive para contarlo. En este divertido especial, el londinense habla sobre la fama, la familia y ser británico en Estados Unidos.

YouTube video uF-bEzcDCT0 thumbnail
Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche (3 de febrero)

Una chica despierta cada mañana sin recuerdos del día anterior. Cuando acepta tener una cita con un tímido compañero de clase, ¿podrá surgir el amor con cada nuevo comienzo?

¿Es pastel? San Valentin (4 de febrero)

Los pasteleros se unen a sus dulcecitos para hornear creaciones hiperrealistas y engañar a famosos jueces en esta edición especial del concurso por el Día de San Valentín.

YouTube video 0WEEyLgQ1i0 thumbnail

La investigación sobre Lucy Letby (4 de febrero)

Con material y testimonios inéditos, este documental revela el polémico caso de Lucy Letby, la enfermera neonatal condenada por la muerte de bebés.

El abogado del Lincoln (5 de febrero)

A bordo de su característico Lincoln, el famoso abogado defensor de L. Á. Mickey Haller explora el sistema de justicia penal y hará lo que haga falta para ganarle.

YouTube video pVvVNbLf7Ig thumbnail
Las leonas (5 de febrero)

Cuando la vida las deja al borde de la cornisa, cinco mujeres desesperadas deciden que su única salida es formar una banda, conseguir armas y empezar a robar bancos.

Unfamiliar (5 de febrero)

El pasado de dos exespías toca a su puerta. Ahora, lo más difícil no son las persecuciones, los tiroteos ni las peleas, sino decirse la verdad.

YouTube video RY-FSHJ7fKA thumbnail

Salvador (6 de febrero)

Un conductor de ambulancias descubre que su hija pertenece a un grupo extremista durante una noche de peleas. Tras una desgracia, no parará hasta obtener respuestas.

¡Uf! ¿Solo amigos? (6 de febrero)

Cuando su mejor amigo vuelve comprometido de un viaje, Thando, una chica con una pésima suerte en el amor, debe enfrentar una emoción nueva: los celos.

YouTube video ncde9ugQTg0 thumbnail

La reina del ajedrez (6 de febrero)

En este documental, Judit Polgár, prodigio del ajedrez, enfrenta dudas, parcialidades y al invencible Garry Kasparov para reclamar su lugar entre los grandes de todos los tiempos.

Cuestión de tiempo (9 de febrero)

El conmovedor concierto a beneficio que dio Eddie Vedder por la cura de la epidermólisis bullosa, un extraño transtorno genético, es el eje de este documental.

YouTube video De6AQFZtk4Y thumbnail

Misterios animales (9 de febrero)

Los agentes especiales Sam y Kit viajan por el mundo resolviendo misterios del reino animal gracias a sus dotes detectivescos, datos científicos y geniales artilugios.

