Demi Moore y su particular reacción a la derrota en los Premios Oscar; vivió en persona la trama de ‘La sustancia’

Esta actriz estadounidense era una de las favoritas para llevarse el premio a mejor actriz, sin embargo, esto no fue así, lo cual causó una reacción muy particular de su parte.

Demi Moore reaccionó a su derrota en la categoría de mejor actriz en los Premios Óscar

Esta actitud de Moore se pudo deber a que, a causa de su gran actuación en La sustancia , Demi ha recibido todos los premios importantes de la academia, por lo que también se esperaba este, y al no recibirlo quedó en shock .

Demi Moore watching Mikey Madison win the Oscar pic.twitter.com/YjpSx3qyDb

“Demi Moore era la verdadera ganadora del Óscar, pero no aceptaron la crítica a la industria. No estaban preparados para verse al espejo en La sustancia”; “Mikey Madison ganándole a Demi Moore es literalmente la trama de La sustancia”; “Demi Moore se ganó el Óscar acá [escena de la película], lástima que la academia está llena de cobardes”; “Todos sabemos que ese Óscar era tuyo, Demi Moore. Óscar robado”; “Aunque Demi Moore no ha ganado el Óscar a mejor actriz por La sustancia, para mí es la ganadora de la noche”, fueron algunos de los comentarios en redes.