Paola Turbay tuvo delicado problema de salud en ‘La venganza de Analía’ y la sigue afectando: “Debo operarme ya”

Paola Turbay habló del problema de salud que enfrentó en las grabaciones de ‘La venganza de Analía’

Además, reveló el momento exacto en el que todo sucedió: “Hubo un momento con Roberto Manrique, donde me estoy saliendo de una llave que él me está haciendo, en el esfuerzo fue tan duro, me salió una hernia umbilical que no me he operado, lo que tengo que hacer ya”.