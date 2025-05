Marlon Moreno se sinceró sobre su experiencia trabajando con Paola Turbay; el actor reveló, sin filtros, lo que le hizo sentir

Expresentadora de ‘Buen día, Colombia’ se enteró de fuerte cáncer, tras descubrir la infidelidad de su pareja: “Sentí que no valía nada”

“Estos dos personajes tienen una premisa y es que se aman a muerte. Eso fue algo que a mí me salvó porque la primera temporada yo terminé solo, en donde todo el mundo me odiaba y este fue un renacer, literalmente, es un renacer del personaje y lo hace a través del amor. En eso la responsabilidad es totalmente del personaje de Paulina, que lo interpreta Paola”, dijo.

Según sus declaraciones, trabajar juntos fue una gran experiencia, no solo porque es una de las mujeres más hermosas del país, sino porque estuvo mucho tiempo en Hollywood, en producciones americanas.

“Paola es un ser tan fresco, al mismo tiempo tan disciplinada en su trabajo", agregó. Además, el actor reveló, sin filtros, lo que le hizo sentir mientras trabajaban juntos: “lo que me dio a mí, lo que me pudo ofrecer fue mucha tranquilidad. Me divertí muchísimo. Admiré y admiro la forma como ella trabaja en el set, es demasiado concentrada”.