Marlon Moreno es uno de los actores más queridos de Colombia, sin embargo, detrás de la fama y del éxito, el actor ha vivido momentos duros que han marcado su vida.

En una de sus confesiones más conmovedoras, Moreno reveló que en su juventud intentó quitarse la vida, debido a una crisis emocional, y cómo empezó su proceso de sanación.

Lo que se esconde detrás del rostro del actor

El actor fue el invitado a uno de los pódcast de Juan Pablo Raba, Los hombres sí lloran, y en medio de una charla sobre su vida, relató cómo fue el momento en el que tomó la decisión de quitarse la vida, cuando era aún muy joven.

La imagen que tienen muchos colombianos sobre este actor, es la de un hombre fuerte, duro y frío, como los personajes que ha interpretado en telenovelas como La venganza de Analía y El capo.

Sin embargo, ha tenido que pasar por situaciones muy fuertes, que en algún momento lo han llevado a tomar decisiones extremas.

Caleño de nacimiento, Marlon Moreno tiene 57 años y más de 30 años de carrera actoral. | Foto: Colprensa

El momento en el cual decidió terminar con su vida

Durante el programa de Raba, el actor caleño contó que cuando tenía 23 años, y luego de no correr con muy buena suerte en la actuación, decidió regresar a su ciudad natal, confundido por lo que sería su futuro.

Anímicamente, no se encontraba muy bien, y la muerte de su madre lo acabó de derrumbar. “Quedé perdido en el espacio sideral, ella era mi mejor amiga y ahí se me fue todo”, recordó.

Para completar su racha, 10 días después su pareja de ese entonces, la mamá de su hijo Brian, le pidió que se separaran, motivo que acrecentó aún más su depresión. “Empecé a deambular de casa en casa y a tomar mucho”, contó.

La unión de estas circunstancias lo llevó a tomar la decisión de acabar con todo. Según él mismo dice, “Me tomé esa vaina y me acosté a dormir. Recuerdo haber pensado: ‘Mamá, allá nos vemos’”.

Por fortuna, la idea no funcionó y luego de haber pasado la crisis, este hecho lo llevó a reflexionar y a pensar que estaba hecho para cosas más grandes e interesantes.

El tiempo le daría la razón y lo llevaría a convertirse en uno de los mejores actores del país.

Marlon Moreno tiene cuatro hijos: Samuel, Brian, Gabriela y Luna.