Caficultores de Nariño, Cauca, Caldas y Huila lograron concretar en Montreal un acuerdo comercial para exportar café colombiano directamente al mercado canadiense, en un negocio cercano a los $1.000 millones.

La información sobre este acuerdo comercial fue divulgada oficialmente por la Cancillería de Colombia y entidades del Gobierno Nacional.

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Comercialización directa que fortalece al campo colombiano

El hecho se dio tras la participación de organizaciones cafeteras colombianas en la feria SIAL Canadá 2026, realizada en Montreal entre el 29 de abril y el 1 de mayo de 2026.

El acuerdo representa un paso significativo para las comunidades rurales vinculadas al sector cafetero por el volumen de negocio alcanzado.

La Agencia de Desarrollo Rural ha jugado un importante papel, para que el producto llegue sin intermediarios, de manera directa desde el campo colombiano al mercado canadiense, fortaleciendo las oportunidades económicas de los productores.

Según lo acordado durante las negociaciones realizadas en Canadá, el primer ciclo comercial alcanza una cifra cercana a los $1.000 millones.

Además, las proyecciones apuntan a consolidar una frecuencia de exportación mensual hacia ese país.

Esto abriría nuevas posibilidades de crecimiento para las organizaciones cafeteras participantes.

El café exportado proviene de fincas administradas por asociaciones campesinas y pequeños productores que durante años han trabajado en procesos de fortalecimiento productivo y comercial.

Dentro de este grupo también se encuentran víctimas del conflicto armado, quienes han encontrado en la caficultura una alternativa de desarrollo económico y reconstrucción social en sus territorios.

La llegada de este producto colombiano al mercado canadiense permitirá que consumidores de distintas regiones de Canadá puedan acceder a cafés originarios de departamentos reconocidos por su diversidad en perfiles de taza.

Los envíos estarán destinados a diferentes escenarios comerciales, llevando el café producido en el campo colombiano directamente a las mesas de los canadienses.

El acuerdo alcanzado en Montreal representa, además, una oportunidad para seguir fortaleciendo la presencia del café colombiano en Norteamérica.

La participación de productores de departamentos como Nariño, Cauca, Caldas y Huila también refleja la diversidad y el reconocimiento que tiene el café colombiano en mercados internacionales.

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De esta forma se avanza en estrategias que permitan generar relaciones comerciales sostenibles y de largo plazo.

Con este paso, las asociaciones campesinas y pequeños productores no solo logran una nueva vitrina internacional para sus productos, sino que también consolidan un modelo que busca generar mayor valor para quienes trabajan directamente en el campo colombiano.