En las últimas horas se conoció que un dispositivo de cinco camionetas blindadas de la Policía fue atacado con armamento pesado en el departamento de Norte de Santander.

Camioneta blindada de la Policía atacada en Norte de Santander. Foto: Suministrada a Semana.

Fuentes de la Policía confirmaron que los uniformados que iban en los vehículos se encontraban en una misión de inserción para atacar una estructura de alto impacto que delinque en la región.

El reporte de la Policía sostiene que las unidades iniciaron el recorrido hacia Ocaña, donde fueron atacadas con proyectil de arma de fuego a 1 km de distancia.

Así mismo señala el reporte de la Policía que los uniformados repelieron el ataque y retornaron al municipio de Ocaña sin novedad.

Sobre las estructuras ilegales que delinquen en la región, se conoce públicamente que allí hacen presencia el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN e integrantes del brazo armado Gentil Duarte del Frente 33 de las disidencias de alias Calarcá.

El ataque se da en momentos en los que el país sostiene una grave crisis de seguridad y orden público en diferentes regiones.

Vehículos de la Policía atacados en Norte de Santander. Foto: Suministrada a Semana.

En Norte de Santander, las disidencias de Calarcá, bajo la dirección criminal de Jhon Mechas y Andrey, mantienen una guerra a muerte con los frentes del ELN comandados por alias Pablito.

Pablito, es de recordar, según reveló SEMANA, tiene la misión del Comando Central del ELN de agudizar el terrorismo en el país, ejecutando atentados, homicidios, extorsiones y secuestros.

Además de fortalecer los frentes urbanos con el reclutamiento de jóvenes en colegios y universidades. Por esta situación, las Fuerzas Militares han lanzado acciones ofensivas contra la mencionada guerrilla, como un bombardeo esta semana en la región de Tibú en el Catatumbo, donde supuestamente murieron siete ilegales.

El ELN delinque en la zona donde fue atacada la caravana de la Policía. Foto: Guillermo Torres / Semana

Sin embargo, la guerrilla, a través de un pronunciamiento, desmintió la muerte de los guerrilleros e indicó que la acción de las Fuerzas Militares no había causado gran impacto en su estructura.