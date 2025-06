Así fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela en exclusiva el testimonio del sicario: “A mí me iban a matar en esa vuelta”

El joven comenzó a cantar desde que lo capturaron ese sábado 7 de junio. En medio del fragor del momento, los gritos y la furia colectiva, el menor comenzó a gritar: “Yo les voy a dar los números. Déjenme levantar y déjenme darles los números. Si no me sueltan, necesito darles los números”.

Preguntó por Uribe Turbay

El investigador le preguntó qué pasó con el dinero, los 20 millones de pesos prometidos. Y el menor aseguró que nunca le dieron la plata. El trato era pagarle luego de cometer el crimen. Hoy, el joven asegura que tiene claro que nunca le iban a dar esa plata porque consideraban que de esa no salía con vida. El menor, incluso, reconoció que se salvó de milagro y repitió, luego de un silencio, haciendo referencia al pago: “Tal vez no, a mí me iban a matar y me dejaron solo”.