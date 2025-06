En medio de las investigaciones y pesquisas que está realizando la Fiscalía para encontrar a los autores intelectuales del atentado contra Miguel Uribe Turbay, fue capturado Carlos Eduardo Mora González, el conductor del Chevrolet Spark gris que transportó a las personas que contrataron al menor de edad que disparó contra el precandidato a la presidencia por el Centro Democrático. De inmediato le fue tomado su testimonio, que resulta revelador, descarnado y contundente.

SEMANA obtuvo la totalidad del interrogatorio que entregó Mora a la Fiscalía. Cuenta cómo lo contrataron, la negociación con el menor de edad de la que fue testigo y hasta dijo cuánto dinero les ofrecieron. Justamente, la fiscal Luz Adriana Camargo anunció la captura de este hombre y el interrogatorio que se le realizó.

Mora, de origen venezolano, narró que la ficha clave era el hombre que aparece al lado del sicario acompañado por una mujer, quien fue la que le entregó el arma. El sujeto, según contó, es apodado como el Costeño y fue quien lo contrató por 5 millones de pesos para transportarlos el día del crimen.

Carlos Eduardo Mora, conductor de los delincuentes. | Foto: Captura de video

“Todo esto empezó el día viernes 6 de junio de 2025, cuando yo estaba trabajando en la aplicación InDrive y me encontraba en Soacha, San Antonio (…) recibí un mensaje por WhatsApp a mi número, me lo envió el Costeño, que es una persona que conocí hace una semana más o menos y me lo presentó un amigo que está en Ecuador; a él le dicen Churco”, dijo en la declaración tomada el pasado jueves en la noche.

Enseguida, Mora relató cómo le ofrecieron participar en un atentado sin saber quién iba a ser la víctima. “Este mensaje fue como a las diez u once de la mañana y decía: ‘¿Cómo está, parcero? Nos vemos para lo que yo sabía, para lo de Modelia’. Ahí recuerdo que el Costeño iba a darle plomo a alguien, eso lo hablamos el día viernes 6 de junio de 2025 en el carro”, contó el conductor a la Fiscalía.

Luego relató cómo conoció al Costeño cuando fue a recogerlo: “Eran más o menos como la una o dos de la tarde, yo iba en el carro Chevrolet Spark color gris oscuro (…) me acuerdo que estaba vestido con una chaqueta negra, jean azul y unas gafas. Nos fuimos para la avenida Primero de Mayo”.

De este Chevrolet Spark gris se bajaron el menor que perpetró el atentado y sus dos cómplices. Alias el Costeño, quien lo contrató, y una mujer que le entregó el arma. | Foto: Captura de video

En ese momento contó cómo el Costeño le ofreció participar en el crimen a cambio de dinero. “Me dijo que iba a hacer una operación de meterle plomo a alguien, que si yo le servía de patrulla me daba 5 millones. Me dijo que era a las 4:30 en Modelia, pero no me dijo quién era la persona ni nada”.

“Me dijo que fuéramos a ver en dónde era la vuelta para ver la zona (…) cuando íbamos cerca al centro comercial Plaza de las Américas, el Costeño me dijo que fuéramos a recoger un muchacho (…) y nos fuimos para Modelia”, contó sobre la planeación del crimen que realizaron el viernes.

Ahí fue cuando el conductor conoció la negociación con el sicario adolescente: “Volteamos a la derecha por una callecita que da al parque donde se iba a cometer el hecho. En el camino, el Costeño le iba diciendo al otro chino que iban a llegar al punto, que tenía que matar a alguien. Le dijo que le iba a pagar 20 millones”.

El menor de 14 años que perpetró el atentado. | Foto: Captura de video

Según la narración, hicieron el recorrido de planeación del crimen sin saber aún que se trataba del atentado contra Miguel Uribe Turbay. “Nosotros llegamos al parque como pasadas las siete de la noche. Ellos se bajaron y comenzaron a caminar por un lado y el otro (…) se subieron al carro de nuevo como a los 15 minutos. El Costeño le decía: ‘Ya yo le mostré dónde es, usted llega al punto y cuando esté ahí me marca que yo le llego’”, contó el conductor.

En ese momento apareció un nuevo personaje en la historia que ya está siendo rastreado por las autoridades. “El viernes llama al viejo y le dice que ya tenía el chino para eso, que ya lo había llevado al sitio y que se iba a hacer eso. De ahí arrancamos a dejar al chino en Bosa”.

Al siguiente día, cuando se perpetró el atentado, según su narración, “el Costeño me llama y me dice que listo, que lo recoja porque tenemos que estar en el parque a las 4:30 (…) llegamos como a las cinco. Ahí está una muchacha y el chino que fue el que hizo el hecho”.

Esta parte es clave para las autoridades, pues es el momento en el que le entregan el arma al menor y él deja varias de sus pertenencias. “El Costeño se baja y trae para el carro al chino. El chino se monta adelante, el Costeño y la china atrás, ahí es cuando la muchacha saca el arma que la llevaba en la cintura, se la pasa al Costeño y se la pasa al chino. La muchacha le dice que se quite la chaqueta y la gorra”.

Luz Adriana Camargo, fiscal general. | Foto: CRISTIAN BAYONA

Luego viene la orden criminal: “El Costeño le dice al chino que ya sabe qué es lo que tiene que hacer. El chino estaba azarado de bajarse rápido, estaba como afanado, no lo vi que estuviera asustado o nervioso. Se baja el muchacho, la muchacha agarra las pertenencias del chino y se las mete como entre la chaqueta”.

Hasta ahí tuvo contacto con sus cómplices. “Al día siguiente me di cuenta de la magnitud de lo que había pasado por las redes sociales. Yo empiezo a ver lo que publicaban y al ver el chino que cogieron. Yo dije: ‘Este fue el chino que yo recogí’. Y pues al ver lo que había pasado, seguí trabajando normal porque yo pensé: qué me voy a poner a volarme. En el carro están mis datos. Si me cogen, voy y me presento, que pase lo que tenga que pasar, porque ya está hecho el daño. Le conté a mi esposa y le dije: ‘Lo hecho ya hecho está, y ya vienen las consecuencias’”.

En su declaración, Mora González afirma que no sabía la magnitud del hecho, que tenía claro que se trataba de un asesinato, pero no midió las implicaciones. “Yo creía que eran problemas entre bandas, porque ese muchacho Costeño tiene una banda y en esa vuelta lo hicieron fue como banda. Ellos se movilizan haciendo esas vueltas”, dijo.