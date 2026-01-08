Nación

Las cuatro claves para lograr el diálogo entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, según la canciller Rosa Villavicencio

Se trata de la que podría ser la llamada más importante en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La canciller contó los detalles.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 2:29 p. m.
Presidente Donald Trump, Canciller Rosa Villavicencio, Presidente Gustavo Petro.
Presidente Donald Trump, Canciller Rosa Villavicencio, Presidente Gustavo Petro. Foto: Semana, AP, Adobe

La que prometía ser una de las intervenciones más beligerantes del presidente Gustavo Petro desde la Plaza de Bolívar, promovida en defensa de la soberanía y de él mismo, dio un giro de 180 grados por una llamada que se dio minutos antes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El hecho, que reencamina las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, tuvo un trámite silencioso y acciones, que la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, explicó en cuatro pasos.

El primero de estos fueron justamente las gestiones diplomáticas, de las cuales señaló: “los incesantes esfuerzos de esta Cancillería de abrir canales de comunicación con la administración Trump, aun en los momentos de mayor tensión. Solo en el último semestre sostuve más de seis reuniones con el encargado de negocios de Estados Unidos, señor John McNamara, y su equipo. También quiero reconocer el trabajo de nuestro embajador en Washington, Daniel García Peña, y de todo el equipo de la Embajada de Colombia ante Estados Unidos”.

El segundo punto que destacó Villavicencio fue “crear condiciones internacionales propicias para el diálogo, incluso también a través de la intermediación de terceros países y el impulso de espacios de debate, como el del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del lunes pasado”.

“Les invito a estudiar las visitas y conversaciones que hemos realizado con contrapartes internacionales a lo largo del último semestre. Entre ellas, cuatro giras a Europa, incluida la visita a los asesores del papa”, dijo Villavicencio en rueda de prensa.

El tercer hecho que plantea la canciller, Rosa Villavicencio, tiene que ver, a su juicio, con “la postura inequívoca del presidente Petro de que Colombia es un país soberano, con una política exterior independiente y con peso regional y global. Una coherencia y una postura de principios que se ha mantenido siempre”.

YouTube video MzVqe93GOOE thumbnail

El último argumento que planteó la ministra de Relaciones Exteriores tiene que ver justamente con la movilización que se habían convocado para ayer en la tarde.

“La unidad del pueblo colombiano fue el mayor mensaje de fuerza que recibió el mundo en estas horas decisivas. Cuando Colombia habla unida, su voz pesa más y su soberanía se ejerce con mayor legitimidad”, afirmó Villavicencio.

Declaración que realizará la canciller Rosa Yolanda Villavicencio sobre los detalles de la llamada de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump
Declaración que realizará la canciller Rosa Yolanda Villavicencio sobre los detalles de la llamada de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Sin embargo, la diplomática, pese al optimismo que genera este posible reencause de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, fue clara al señalar que “no es un punto de llegada, es un punto de partida para construir una relación bilateral sobre bases más claras y respetuosas. El trabajo apenas comienza”.

