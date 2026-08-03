Honda será escenario del III Encuentro Ciudadanos del Río: comunidades creadoras 2026, una plataforma de intercambio de experiencias, diálogos y reflexiones sobre la contribución de saberes ancestrales, conocimientos tradicionales, sistemas de conocimiento propio y prácticas culturales para la conservación de los cuerpos de agua en Colombia. El evento sucede el 15 y 16 de agosto, en el marco de la alianza entre CoCrea y La Magdalena Fest (un festival cultural nacido en 2018 en Honda, organizado por DC3 Cultura).

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Así pues, durante dos días, en 2026 el encuentro reunirá a líderes comunitarios, sabedores ancestrales, artistas, investigadores, gestores culturales, organizaciones ambientales, empresarios, potenciales aportantes y ciudadanos de diferentes regiones del país, comprometidos con la conservación de los cuerpos de agua desde una perspectiva biocultural.

La agenda incluirá diálogos, talleres, exposiciones, un recorrido por el río Magdalena y diversas experiencias culturales, y tendrá como uno de sus principales hitos la conformación de la Red Biocultural Ciudadanos del Río, liderada por CoCrea, que reunirá a organizaciones, instituciones y personas que trabajan por la conservación de los cuerpos de agua desde una perspectiva biocultural. La Red nace para fortalecer la colaboración, el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas entre actores de diferentes regiones del país.

Desde un enfoque biocultural, la estrategia tiene como objetivo incentivar la salvaguarda y el fomento de saberes ancestrales, conocimientos tradicionales, sistemas de conocimiento propio y prácticas culturales para la conservación de cuerpos de agua contribuyendo a la protección de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas, el cuidado del agua, el consumo y la producción sostenibles, el manejo y adecuación del hábitat, la adaptación al cambio climático, y la gestión del riesgo de desastres.

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María Claudia López, coordinadora de la estrategia Ciudadanos del Río, Comunidades creadoras, sostiene que aquí se tratarán “desafíos globales que es imposible resolver sin tener en cuenta los saberes, conocimientos y prácticas culturales de las comunidades”.

Por su parte, María del Pilar Ordóñez, directora general de CoCrea, explica que “la sostenibilidad ambiental se refiere a la cultura. En CoCrea nos proponemos aportar al cuidado del agua desde el reconocimiento, la visibilización y el apoyo a los saberes ancestrales, los conocimientos tradicionales y las prácticas culturales de las comunidades de Colombia que cuidan el agua, que cuidan la vida. Rendimos tributo a los Ciudadanos del Río, a las comunidades creadoras del país y los invitamos a encontrarnos, a aprender unos de otros y demostrar que la cultura es un motor de transformación ambiental”, afirma

Programación detallada: conversaciones, experiencias y construcción colectiva

Durante los dos días del III Encuentro Ciudadanos del Río: comunidades creadoras, los asistentes podrán participar de una nutrida programación de diálogos, talleres, experiencias culturales y exposiciones, concebida para reflexionar sobre las múltiples relaciones entre el agua, la cultura y los territorios. Esta agenda académica dialogará con la vibrante programación artística y cultural de La Magdalena Fest, convirtiendo a Honda en un escenario donde el conocimiento, la creación y la celebración del río confluyen en una misma y enriquecedora experiencia.

La agenda incluirá diálogos de saberes, talleres, una exposición, un recorrido por el río Magdalena y espacios de intercambio entre organizaciones y comunidades provenientes de distintas regiones. Foto: La Magdalena Fest, CoCrea / A.P.I.

Sábado 15 de agosto

Miradas del río (10:00 am a 11:15 am): Desde diferentes disciplinas, saberes y perspectivas, este diálogo propone una reflexión, desde el enfoque biocultural, sobre la conservación de los cuerpos de agua, su significado ambiental y cultural, y su reconocimiento como sujetos de derechos. Será moderado por María del Pilar Ordóñez, directora general de CoCrea y participarán el geólogo y escritor Ignacio Piedrahita; el médico tradicional, músico y artista Dugunawin Arroyo y el físico y educador Teyrungumu Torres, mayores del pueblo arhuaco e integrantes del Colectivo Je Zukunsamu / Agua Maestra; y Maryury Mosquera, guardiana del río Atrato. Entrada libre hasta completar el aforo.

Ciudadanos del río (11:30 am a 12:45 pm): En este diálogo, historias de vida y experiencias ligadas a los cuerpos de agua evidenciarán cómo la pesca artesanal, la restauración de manglares, el ecoturismo y las cocinas tradicionales contribuyen a su conservación desde una perspectiva biocultural. Será moderado por Ricardo Lozano, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y actual presidente de la junta directiva de la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM), y contará con la participación del pescador artesanal de Honda Raúl Rondón; el guardián de manglar y director de TUARISBA, Juan Carlos Cuadro; Walfran Martínez, de ASOPEZCHUCURÍ; y Enny Conto, sabedora de Coquí, experta en plantas medicinales, pesca artesanal y cocina tradicional. Entrada libre hasta completar el aforo.

Taller El viaje del Agua: un recorrido por el Magdalena (3:00 pm a 4:30 pm): Taller de cocreación de un fanzine dictado por el Instituto Humboldt. Cupo limitado hasta completar aforo.

Taller En vivo-Radionovelas y ficciones colectivas para narrar los territorios (4:45 pm a 6:45 pm): Taller para realizar una radionovela en tiempo real, sobre la conservación de los cuerpos de agua, dictado por ABC Colombia, Somos Territorio. Cupo limitado hasta completar aforo.

Habrá un taller para realizar una radionovela en tiempo real, sobre la conservación de los cuerpos de agua, dictado por ABC Colombia. Foto: La Magdalena Fest, CoCrea / A.P.I.

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Domingo 16 de agosto

Celebraciones de río (10:00 am a 11:15 am): Las celebraciones, festividades y rituales asociados a los ríos y cuerpos de agua reflejan su profundo significado como escenarios de memoria, identidad y construcción de comunidad. Estará moderado por María Claudia López, coordinadora de la estrategia Ciudadanos del Río: comunidades creadoras, y reunirá a Felipe Lozano, artista danzario, gestor cultural e investigador del Carnaval del río de Honda; Alberto Gómez, director de proyectos especiales de la Fundación Carnaval de Barranquilla; Marco Tulio Obregón, maestro constructor de las balsadas de Guapi (Cauca); y Belarmino Valle, líder territorial de la comunidad Bellavista, Caño Abiyú, de la etnia Tuyuca y representante de los Jaguares del Yuruparí. Entrada libre hasta completar aforo.

Ecosistemas de río (11:30 am a 12:45 pm): Desde diferentes regiones del país, este diálogo reunirá experiencias que evidencian la importancia de los ecosistemas acuáticos para la biodiversidad y los retos que enfrenta su conservación. Será moderado por Claudia Vásquez, directora de programa para Colombia de The Nature Conservancy (TNC), y contará con la participación de Ivana María Correa, representante del Bajo Sinú y la Ciénaga Grande; Isabel María Uriana, guardiana de los jagüeyes y tejedora de futuros para La Guajira; Everildys Córdoba, lideresa del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Tolo y Zona Costera Sur, COCOMASUR, en Acandí (Chocó); e Iveth Serrano, mediadora de la Biblioteca Rural Itinerante - BRI Sueños de Pijoteros, de Maní (Casanare). Entrada libre hasta completar el aforo.

La exposición 'Arrastre', del santandereano Sebastián Gómez, explora las relaciones entre naturaleza, territorio y ancestralidad. Foto: La Magdalena Fest, CoCrea / A.P.I.

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La programación también incluirá la inauguración de la exposición Arrastre, del artista santandereano Sebastián Gómez, cuyo trabajo explora las relaciones entre naturaleza, territorio y ancestralidad, e invita a reflexionar sobre el equilibrio ecosistémico y la necesidad de preservarlo. Abierta al público el 15 y 16 de agosto, entre las 10:00 am y las 7:00 pm, en la Trilladora Gualí.

Alianzas en torno al agua

Además de propiciar el diálogo de saberes, el III Encuentro Ciudadanos del Río: comunidades creadoras marcará la activación de la Red Biocultural Ciudadanos de Río, una red de organizaciones, instituciones y personas que trabajan por la conservación de los cuerpos de agua desde un enfoque biocultural, reconociendo los saberes ancestrales, los conocimientos tradicionales y las prácticas culturales como formas de conservación.

Lugar: Honda, Tolima; Diálogos: Cámara de Comercio (Calle 11A No. 10 A– 06, Centro Histórico); Talleres: Cámara de Comercio (Calle 11A No. 10 A– 06, Centro Histórico); Exposición: Trilladora Gualí (Carrera 10 No. 12A - 18 Bodega sur).