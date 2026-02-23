Qué ver del 23 de febrero al 1 de marzo en Disney +, Netflix y Prime video

Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026, los gigantes del entretenimiento en streaming destaparon un amplio catálogo de estrenos pensado para mantener a la audiencia pegada a la pantalla.

La movida no es improvisada. En plena competencia por llamar la atención de más suscriptores exigentes, la estrategia apunta a salirse de lo predecible: menos fórmulas repetidas y más variedad en géneros, formatos y propuestas.

Al final, el mensaje es claro. Las plataformas quieren saciar esa constante “sed de novedad” del público, apostándole a un menú diverso y de alta calidad que refuerce su lugar en la guerra del streaming.

Estrenos en plataformas del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026

Netflix

El flow de Kagoen

El rapero Toni vuelve a su pueblo para el funeral de su madre y de repente se encuentra compaginando sus sueños profesionales con la inesperada paternidad de un hijo adolescente.

Disney+

Paradise (Temporada 2)

Paradise se desarrolla en una tranquila comunidad habitada por algunas de las personas más destacadas del mundo. Pero esta tranquilidad estalla cuando se produce un impactante asesinato y se desencadena una investigación de alto riesgo.

Scrubs (Temporada 10)

Una interesante (y a menudo muy seria) mirada al trabajo en un hospital desde los ojos de un joven residente, que debe atravesar los inusuales desafíos que sus colegas y pacientes le imponen.

En un instante

Tres líneas narrativas extendidas a través de miles de años se entrelazan para dar lugar a una reflexión sobre la esperanza, la conexión y el círculo de la vida.

Prime Video

El engaño

Cuando su vida tranquila en una isla remota se ve truncada por el regreso de su vengativo excapitán, una hábil expirata debe enfrentarse a su sangriento pasado y dar rienda suelta a sus mortales talentos para salvar a su familia de un asedio despiadado.

Paul McCartney: Man on the Run

Tras la disolución de The Beatles, Paul McCartney formó Wings con su esposa Linda. Metraje de archivo capta su vida juntos y muestra cómo Linda inspiró la música de Paul en los 70, década en la que Wings cosechó varios éxitos.

Movistar Plus

Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

Siga a Monk, un brillante detective con un trastorno obsesivo-compulsivo, que regresa para resolver un último caso relacionado con su hijastra Molly, una periodista que prepara su boda.

Decorado

Arnold es un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial. Su matrimonio se desmorona, su vida le parece absurda y empieza a sospechar que todo a su alrededor es una gran farsa. Cuando su mejor amigo muere en circunstancias sospechosas, Arnold se convence de que algo no encaja. Lo que comienza como una paranoia cotidiana se convierte en una huida desesperada hacia algo que se parezca, aunque sea un poco, a la libertad. Largometraje basado en el aclamado cortometraje homónimo del propio Alberto Vázquez de 2016.

Spinal Tap II: El final continúa

Secuela del debut como director de Rob Reiner. This Is Spinal Tap, la comedia musical con estructura de falso documental que recorría el fin de la inventada y mítica banda británica de heavy metal que da nombre a la película.

Los domingos

En esa cinta, ganadora de la Concha de oro a la mejor película en San Sebastián 2025, Ruiz de Azúa enfrenta el pragmatismo de un padre ausente, el ateísmo de una tía asertiva y la fe de la joven, distintas posiciones que hacen replantearse al espectador sus propios valores.

Cuerpos locos

Madrastra e hijastra se intercambian los cuerpos en esta versión española de Ponte en mi lugar, la película de 2003 protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Cuerpos locos es una comedia familiar sobre la empatía en la que Paz Padilla, Antonio Resines y Maia Zaitegi se ponen al frente del reparto.