Ecologistas le lanzan sopa al emblemático cuadro ‘Los girasoles’ de Vincent van Gogh

Tres activistas del grupo ambientalista Just Stop Oil volvieron a arrojar sopa este viernes contra dos cuadros de la serie Los girasoles de Vincent van Gogh en la National Gallery de Londres, poco después de que dos miembros de esa organización fueran condenados por una acción similar.

El segundo cuadro, de 1889, es un préstamo del Museo de Arte de Filadelfia para la exposición titulada “Van Gogh: Poets and Lovers” (Van Gogh: poetas y amantes). Una vez consumado el ataque, los tres activistas mostraron camisetas con el nombre de su grupo, Just Stop Oil, según se aprecia en un video colgado en las redes sociales. Las obras, examinadas inmediatamente por expertos del museo, “no están dañadas”, precisó la National Gallery en un comunicado, añadiendo que tres personas fueron detenidas.

El grupo Just Stop Oil pide el fin de los combustibles fósiles de aquí a 2030 en el Reino Unido. La oenegé Greenpeace denunció una “pena desproporcionada para una manifestación que causó daños menores al marco de la obra y no a la pintura”. En el momento de los hechos, Just Stop Oil pedía el cese inmediato de cualquier nuevo proyecto petrolero o gasístico en el Reino Unido.