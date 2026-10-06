En Danza en expansión 2026, montajes nacerán del intercambio entre coreógrafos locales y del mundo

A partir del diálogo entre artistas colombianos e invitados internacionales, Danza en Expansión 2026 abre nuevas rutas para la creación, la formación y el pensamiento alrededor de la danza contemporánea en Colombia.

En Barranquilla, del 5 al 11 de octubre, más de 30 coreógrafos, expertos y ponentes, junto a 200 bailarines de diferentes regiones del país participan en seis clínicas de creación, doce talleres, un workshop especializado, foros, mesas de trabajo y espacios de circulación. El encuentro fortalecerá inevitablemente el intercambio entre territorios pues pone en conversación distintas maneras de investigar, crear y habitar el cuerpo.

Turner ha desarrollado parte de su trabajo alrededor de la relación entre danza y salud mental, con procesos comunitarios y reflexiones sobre las masculinidades. Foto: cortesía DEE 2026 / A.P.I.

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Como resultado de este encuentro creativo, el domingo 11 de octubre, a partir de las 2:00 p. m., se realizará una muestra coreográfica final abierta al público en el auditorio de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, sede El Prado.

Esta jornada reunirá seis propuestas en las que los participantes trabajaron bajo la dirección de duplas de coreógrafos nacionales e internacionales y crearon a partir de cuatro grandes ejes temáticos: danza y prácticas coreográficas contemporáneas; investigación y teorías expandidas de la danza y el cuerpo; danza, territorio y decolonización; y sostenibilidad, cuidados y organización del sector. Generando cruces entre la creación contemporánea, los estudios del cuerpo, el performance, las artes visuales, las pedagogías críticas, los procesos comunitarios y el pensamiento territorial.

El proceso de formación y acompañamiento de las seis clínicas de creación estuvo a cargo de seis coreógrafos internacionales con prácticas que amplían la relación de la danza con otros lenguajes y campos de investigación. Kevin Turner, del Reino Unido, ha desarrollado parte de su trabajo alrededor de la relación entre danza y salud mental, con procesos comunitarios y reflexiones sobre las masculinidades. Neyen Pailamilla, artista de origen mapuche vinculada a Chile y Suiza, cruza el performance, los sistemas vivos, el tejido, las prácticas queer y la memoria cultural en investigaciones sobre cuerpo, identidad y territorio. Clémence Baubant, de Guadalupe/Francia, trabaja alrededor del cuerpo, la memoria y la identidad caribeña, incorporando elementos rituales y una mirada estrechamente vinculada con el territorio, lo cual adquiere especial pertinencia en esta edición desarrollada en Barranquilla.

Javier Vaquero, de España, ha orientado su práctica hacia proyectos sociales y comunitarios donde utiliza el cuerpo, el movimiento y la creación colectiva como herramientas de encuentro y participación. Laura Murphy, artista radicada en Irlanda, desarrolla una práctica multidisciplinaria que conecta danza, cine, instalación y proyectos de compromiso social, con la colaboración entre artistas y comunidades como uno de sus ejes centrales. Completa el grupo María Mercedes Flores Mujica, artista venezolana radicada en Colonia, Alemania, cuya práctica interdisciplinaria investiga las relaciones entre danza, música, desplazamiento y corporalidades a partir de expresiones ancestrales y contemporáneas, utilizando el ritmo y el collage como herramientas para construir nuevos diálogos entre cuerpo, espacio y público.

El proceso de formación y acompañamiento de las seis clínicas de creación estuvo a cargo de seis coreógrafos internacionales con prácticas que amplían la relación de la danza con otros lenguajes y campos de investigación. Kevin Turner es uno de ellos. Foto: cortesía DEE 2026 / A.P.I.

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Por Colombia se vinculan los coreógrafos Olga Lucía Barrios, quien desarrolla su trabajo entre la coreografía escénica, la videodanza, los espacios no convencionales y la creación interdisciplinaria, explorando el cuerpo como un territorio sensible, político y poético; Alexander Álvarez, cuya práctica articula la danza con la creación comunitaria a partir de conceptos como Danza Poderazgos y cimarronaje; Luisa Milena Cárdenas, cruza la danza con el cine y la creación audiovisual, especialmente desde la cinedanza y la improvisación, para construir narrativas alrededor de la identidad y la perspectiva de género; y John Henry Gerena, cuya práctica interdisciplinaria conecta performance, coreografía, dramaturgia e instalación para investigar las relaciones entre cuerpo, memoria, percepción y experiencia sensorial. A ellos se suman Azud Romero, Santiago Salazar y Mario Orbes, quienes completan el grupo de creadores colombianos que participa en las clínicas de creación y en el trabajo conjunto con los artistas internacionales y los bailarines seleccionados.

También hacen parte de la programación abierta al público las obras: Mestiza, de Olga Barrios, un solo que explora la identidad como un territorio en movimiento a partir de una investigación sobre sus raíces indígenas, las memorias silenciadas y la experiencia de ser una mujer mestiza atravesada por múltiples geografías y voces; Tierra Fértil, de Memorias Colombia, bajo la dirección de Alexander May, que parte del pensamiento de Manuel Zapata Olivella para explorar la memoria afrocolombiana, la comunidad y la relación entre cuerpo y cultura; y Flores de papel, de Salao, dirigida por Nahat Reyes, que reinterpreta la marimonda desde una Barranquilla contemporánea y distópica para hablar de resistencia, rutina, identidad y libertad.

Estas propuestas escénicas abren un diálogo entre expresiones tradicionales y creación contemporánea. También reafirman el papel del Caribe en el centro de la conversación de Danza en Expansión 2026 y la necesidad de reconocer las prácticas que se producen desde sus territorios.

La muestra de cierre de este encuentro tendrá lugar este 11 de octubre, a las 2:00 p.m. Foto: cortesía DEE 2026 / A.P.I.

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Danza en Expansión 2026 es posible gracias al trabajo articulado de IImpromptvs y La Manada, en colaboración con Salao, aliado territorial, junto a entidades nacionales e internacionales que fortalecen sus procesos de formación, creación, circulación e intercambio.

*Muestra de cierre 11 de octubre desde las 2:00 p.m. / Funciones artísticas 5 y 9 de octubre / Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, sede El Prado / Dirección: Calle 68 # 53-45Barranquilla, Colombia.