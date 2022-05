‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ recaudó USD 185 millones este fin de semana

La película del universo de Marvel estrenada oficialmente el pasado viernes -6 de mayo-, Doctor Strange en el multiverso de la locura, registró un muy exitoso recibimiento este fin de semana en los cines norteamericanos, recaudando un estimado de 185 millones de dólares, informó este domingo Exhibitor Relations, observador de la industria.

Esta es la mayor recaudación recibida en un fin de semana en el 2022, y es la segunda más grande en tiempos de pandemia de covid-19 y la undécima de todos los tiempos, destacaron los analistas. “Este es otro estreno sensacional de Marvel, según el estándar dominante de Marvel”, dijo David A. Gross, de Franchise Entertainment Research.

La secuela de superhéroes, dirigida por Sam Raimi y distribuida por Disney, incluye universos alternativos, brujas y hechiceros e incluso un demonio pulpo; nuevamente es protagonizada por Benedict Cumberbatch en el papel principal, secundado por Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejofor y Rachel McAdams.

“Me fascina el hecho de que sea un mago que usa sus poderes para proteger a la Tierra y nuestro universo de las amenazas mágicas, era lo que me encantaba de niño. Como me gustaba la magia, tenía ese sentimiento de superhéroe. También, era un personaje único debido a su conjunto de habilidades”, afirmó el cineasta, quien valora mucho el trabajo colaborativo de Marvel como estudio cinematográfico.

“Marvel, como empresa, tiene entre sus dirigentes a personas que aman los cómics, que sienten pasión por estos personajes. Nunca había visto tanta implicación en una compañía, que se conoce sus productos al dedillo. Es muy agradable que los fans la quieran tanto, porque saben que [los personajes] son muy importantes para ellos”, expresó.

Y continuó diciendo: “Es refrescante trabajar con profesionales así. La cuestión principal no está en ganar dinero, tampoco de vender entradas, sino de intentar de llevar a la pantalla de la forma más fehacientemente posible lo que los fans han soñado”.

Respecto a la situación que atraviesa Ucrania, Raimi, en entrevista con Europa Press, dijo: “Es increíblemente caótico y aterrador lo que estamos viviendo como sociedad. Por eso, adoro las películas de Marvel. Son geniales y ofrecen un momento de evasión, de tener un instante para olvidar nuestros problemas”.

Y agregó que “es la magia tanto de Marvel como del cine, ir a una sala a oscuras y soñar, ver a esos superhéroes que son los que aspiramos a ser, pues hacen lo correcto y hacen que nos inspiremos en ser más grandes de lo que somos”.

“Doctor Strange” desplazó del primer lugar a la comedia de acción animada de Universal, Los tipos malos (“The Bad Guys”). La producción de DreamWorks Animation recaudó 9,8 millones de dólares entre viernes y domingo.

En tercer puesto, quedó Sonic 2, de Paramount, que ha recogido hasta el momento 6,2 millones de dólares.

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, de Warner Bros., el último episodio de la serie de precuelas de ‘Harry Potter’, también bajaron un escalón, ha recibido, a la fecha, 4 millones de dólares.

“Todo a la vez en todas partes”, de A24, se mantuvo en el quinto lugar, con 3,3 millones de dólares. Michelle Yeoh es la principal protagonista de esta cinta como la asediada propietaria de una lavandería a la que se le pide que salve el mundo.

Los siguientes cinco de las lista de filmes más vistos y sus respectivos recaudos, fueron: El hombre del norte (2,8 millones de dólares); La ciudad perdida (2,5 millones); El peso del talento (1,5 millones); Asesino sin memoria (1,2 millones); y El milagro del padre Stu (800.000 dólares).

*Con información de AFP y Europa Press