Rock al Parque, empañado por problemas en logística: gente trepada en las rejas, riesgos de estampida y desmayos tras aglomeración

Durante este puente festivo, del 10 al 12 de octubre, en Bogotá se llevó a cabo la edición número 30 del festival Rock al Parque, en el Parque Simón Bolívar. Aunque los asistentes resaltan el gran despliegue de escenarios y bandas que a muchos gustaron, el evento también se vio empañado por cuenta de una serie de hechos logísticos en el segundo día.

Rock al Parque se superó: 290.000 personas asistieron al segundo día. Programación del 12 de octubre para el cierre

En redes sociales se pudieron evidenciar varias quejas en el evento, pues tras el segundo día, en el que se presentó la famosa Mon Laferte, una artista chilena apetecida, el aforo del evento superó las 270.000 personas.

Este fue el aforo que tuvo el evento. Foto: cortesía Idartes / A.P.I.

El tercer día fue aún más concurrido, pues hacia las 8 de la noche se cerró el ingreso al parque debido a que se llenó el aforo total. En redes sociales se evidenció a varias personas trepando por las rejas para salir del evento, debido a las largas filas. Además, muchos denuncian que las requisas no fueron rigurosas.

“Es muy triste dar cuenta de las dificultades de logística y desorganización en Rock al Parque. La ausencia de requisas, la presencia de muchos cuerpos de policía sin claridad operativa, la ausencia de dispositivos logísticos para el ingreso, la ausencia de dispositivos logísticos para los filtros”, detalló la concejal Donka Atanassova.

Crónicas de rock: Hard core, punk y fuegos propios para encender Rock al Parque en sus 30 años

Tenga en cuenta cuáles fueron las denuncias de asistentes en el festival. Foto: cortesía Idartes / A.P.I.

Muchos aseguran que, además del manejo deficiente del alto número de personas, también hubo irregularidades en el manejo del ingreso, pues las requisas fueron superficiales y, en su mayoría, no estaban acompañadas de la Policía, como habitualmente se ha hecho en ediciones pasadas.

La edición número 30 reunió 83 agrupaciones y 584 músicos, con artistas provenientes de Europa, América y Asia, y una programación que cruzó metal, punk, hardcore, ska, reggae, rock alternativo, indie, industrial, funk y otras vertientes.

El cartel combinó nombres asociados con la memoria del festival, artistas internacionales que llegaron por primera vez y proyectos de distintas generaciones de la escena bogotana.