Omar Geles fue un cantante, acordeonero y compositor del género vallenato, recordado por sus grandes éxitos como Los Caminos de la vida, Sueños de olvidos, Déjala. Sin embargo, el año pasado, la inesperada noticia del fallecimiento del bolivarense sorprendió a sus familiares y fanáticos.

Maren García, su exesposa, quien recientemente publicó en sus historias un video en el que recordó la vez que el cantante le pidió matrimonio, fue la invitada en Sinceramente Cris, espacio en el que abrió su corazón y habló de cómo ha sido el proceso de su duelo.

“Ha sido duro, ha sido inexplicable porque puedo decir que no es fácil. Este año sin él me ha llenado de valentía, de una valentía que jamás pensé que iba a tener”, le confesó la mujer a Cristina Estupiñán.

La viuda de Omar afirmó que se ha sentido orgullosa de lo que ha logrado porque fue por sus hijos que se levantó y siguió adelante para que ellos también pudieran hacerlo: “Yo no tenía más opción, solamente me tenían a mí”.

Después de unos días, Maren tomó la decisión de continuar llevando a sus hijos al colegio y un día, luego de dejarlos, esperó hasta que abrieran el cementerio para visitarlo.

Maren García, viuda de Omar Geles, abrió su corazón y habló sobre cómo ha afrontado su duelo. | Foto: Captura de YouTube Sinceramente Cris

“Que me llenara de fuerza por mis hijos, que él sabía lo que me dolía”, reveló entre lágrimas Maren, pues esas fueron las palabras que le dijo al compositor cuando fue a visitarlo a la tumba y también le pidió que la guiara para saber afrontar esta vida sin él, porque estaba acostumbrada a estar todo el tiempo juntos.

Además, comentó que el pequeño José Juan sufría de déficit de atención y hoy en día ya no sufre de este trastorno, dejó de asistir al psicólogo e incluso lo han felicitado por lo bien que le ha ido, considerándolo como un milagro y ayuda por parte del cantante; siente que todavía la sigue cuidando.

¿Cuál fue el sueño de la viuda de Omar Geles?

Los médicos le dijeron a Maren García que el cantante tuvo muerte súbita, y no pudieron hacer nada más. Frente a la noticia, la mujer no podía creerlo y había sentido que Dios la había abandonado, pero una noche en sus sueños vio al cantante.

“Yo soñé con Omar el segundo día y mi mamá dice que yo me dormí con la biblia”, confesó en la conversación con Cristina, mencionando que ese día sintió que no podía dormir si no leía la palabra completa; por eso la tenía en su pecho.