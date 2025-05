Viuda de Omar Geles expuso carta inédita que le dejó el artista antes de morir; le había hecho una promesa: “Llévame contigo”

“Esposito, un año sin ti. Impresionante… Hasta yo misma me sorprendo de cómo he podido vivir sin ti. Me desesperaba cuando tus giras eran largas, y para no sufrir, simplemente te decía: ‘Llévame contigo, no puedo estar sin ti’. Hoy ya no puedo decir eso. Hoy solo puedo verte en mis sueños…O me desespero preguntándole a mis hijos si soñaron contigo. Y es inevitable no preguntarles: ‘¿Salí yo en el sueño?’”, escribió en el pie de foto del post.