Maren García confesó que no todo fue amor con Omar Geles, también hubo lágrimas: “él me engañó con una persona conocida”

“Resulta que Omar me engañó con una persona que yo conocía. No era tan amiga mía, pero yo la conocía bastante, era muy cercana a mí, hablábamos bastante y a mí me dio muy duro, muy duro, tanto así que yo acababa de terminar mi colegio, entré a estudiar psicología y dejé mi carrera tirada porque de verdad me dio muy duro”, empezó diciendo.