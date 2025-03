Andrés Cepeda anuncia gira mundial, estos son los países que visitará el colombiano

Con más de 30 años en la industria musical y ganador de cuatro Premios Grammy Latinos, Cepeda tendrá cinco fechas en mayo. Se presentará en Vancouver, Calgary, Winnipeg, Montreal y Toronto. Su paso por el país norteamericano se da luego de su exitoso tour por Colombia en 2024, cantando en ciudades como Sincelejo, Montería, Cartagena, Pereira, Ibagué, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Neiva, Bucaramanga, Manizales, Cali y Bogotá. Como parte de su recorrido internacional, Cepeda también visitará Madrid el 7 de julio y Barcelona el 9 de julio. El artista se encuentra nominado en seis categorías para los Premios Nuestra Tierra, ceremonia que se celebrará el 24 de abril en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá.

Elenco confirmado

Chris Hemsworth. | Foto: getty images

Luego de muchas especulaciones, finalmente Marvel reveló los nombres de los actores que formarán parte de la película Avengers: Doomsday. Chris Hemsworth regresará con su papel de Thor, Anthony Mackie será Capitán América y Sebastian Stan retomará su rol como Bucky Barnes.En el exitoso evento también se anunció que la actriz Letitia Wright regresará como Shuri, la nueva Black Panther; Paul Rudd, como Ant-Man y el actor mexicano Tenoch Huerta se unirá a la causa de los Vengadores como Namor. Robert Downey Jr. interpretará a Victor von Doom, el villano de la cinta. Antes del gran estreno del filme, el primero de mayo de 2026, Marvel lanzará otras dos grandes producciones, Thunderbolts y The Fantastic Four: First Steps. Esta última introducirá oficialmente a los Cuatro Fantásticos en el universo cinematográfico de Marvel.

¿Pareja a la vista?

Pedro Pascal y Jennifer Aniston. | Foto: getty images

Los rumores sobre un posible romance entre Pedro Pascal, protagonista de la aclamada serie The Last of Us, y Jennifer Aniston, actriz de Friends, siguen en ascenso luego de una comida secreta en Los Ángeles. Los actores fueron vistos en el Sunset Tower Hotel, en West Hollywood, donde compartieron una cena de aproximadamente tres horas. Aunque algunas teorías apuntan a un posible romance, otras indican que se trataría de una reunión de carácter profesional. Varios medios especializados señalan que el actor chileno de 49 años podría sumarse a The Morning Show, la exitosa serie protagonizada por Aniston en Apple TV+. Los ojos del mundo del entretenimiento están sobre Pascal por cuenta de la premier en Hollywood de la segunda temporada de la serie de Max, que protagoniza junto con Bella Ramsey. El lanzamiento mundial de la nueva temporada será, de acuerdo con Neil Druckmann, cocreador, escritor y productor ejecutivo, el 13 de abril y contará con siete episodios.

Niega ser un acosador sexual

Gérard Depardieu | Foto: ap

El actor francés Gérard Depardieu, reconocido por sus actuaciones en El conde de Montecristo, Matahari, Los miserables y El hombre de la máscara de hierro, entre otras, negó rotundamente las acusaciones en su contra por agresión sexual. El “gigante del cine francés”, como ha sido catalogado, tuvo que comparecer ante el Tribunal Penal de París luego de que dos mujeres lo denunciaran durante el rodaje en 2021 de la película Les volets verts, del director Jean Becker.

Las dos víctimas –Amélie, una decoradora de 54 años, y Sarah, una ayudante de dirección de 34 años– lo acusaron de agresión, acoso y ultrajes sexistas. Las declaraciones del actor han llamado la atención durante el juicio luego de que cambiara algunos de los relatos y confirmara que, a pesar de que sí le agarró las caderas a una de las implicadas, él no era un agresor sexual. Luego de las dos primeras audiencias y a la espera del dictamen final, el francés criticó al movimiento feminista Me Too y aseguró que “no perdería mi tiempo manoseando a una mujer”. De ser encontrado culpable, Depardieu, que ha participado en más de 200 películas, sería sometido a una pena de cinco años de cárcel y una multa de 75.000 euros.

Importante reconocimiento

Manolo Cardona. | Foto: getty images

El actor Manolo Cardona recibirá el Premio a la Trayectoria Internacional en los Premios India Catalina, que se llevarán a cabo el sábado 5 de abril de 2025. El actor de 47 años será reconocido por enaltecer el nombre del país en el extranjero a través de su actuación en exitosos proyectos, como El cartel de los sapos, Rosario Tijeras, Contracorriente, y su paso por Hollywood, con Un chihuahua en Beverly Hills. Cardona ha llamado también la atención por su actuación en la serie dramática Medusa, de Netflix.

Otra colombiana que recibirá un reconocimiento en los India Catalina será Margarita Rosa de Francisco, homenajeada con el Premio Víctor Nieto a Toda una Vida, que reconoce el legado y la inspiración que ha brindado la actuación de la caleña a lo largo de su trayectoria.

Además de los India Catalina, el Festival Internacional de Cine de Cartagena le rendirá un homenaje al director de cine canadiense Xavier Dolan, reconocido como uno de los mejores directores de su generación, al igual que a la actriz Ángela Molina, un ícono del cine iberoamericano por su trabajo junto con Luis Buñuel y Pedro Almodóvar.

Quiere ser papá

