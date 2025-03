Feid confesó que quiere ser papá y crecen los rumores del embarazo de Karol G: “Estamos ready”

Cuando Karol G subió al escenario para cantar Mi ex tenía razón , en la parte que dice “yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido”, ella le preguntó a Feid: “¿Te imaginas, dizque los Villada Giraldo?” (uniendo los apellidos de ambos).

Feid habló sobre la posibilidad de ser papá

“Uno siempre dice que está ready o no está ready, pues cuando a uno le toque. O sea, si me toca, muy chimba, quisiera tener mucho tiempo para dedicar", fue lo primero que dijo el intérprete de Luna, Sorry 4 that much, Chorrito pa’las ánimas, Cuál es esa, entre otras.