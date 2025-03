Por esta razón se rumora el posible embarazo de Karol G; hermana de la cantante lanzó inesperada petición

La primera se dio en el momento en el que Karol sube al escenario durante el concierto de Feid en Medellín de su gira ‘Ferxxocalipsis’ y al cantar Mi ex tenía razón, en la parte donde dice “Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido”, le pregunta al cantante: “¿Te imaginas, dizque los Villada Giraldo (apellidos de ambos)?”.

Nuevos rumores de posible embarazo de Karol G

En las últimas semanas, fue Santiago Vargas, periodista de Mañana Express, quien se encargó de revelar una información que no disipa para nada estos rumores, sino que, por el contrario, los avivan.

De acuerdo con el presentador, Carolina Giraldo no asistirá a un importante evento de la música en Medellín, y no tendrá presentaciones este año, ya que está en su descanso.

“Una fuente cercana me contó que Karol G no estará en un evento importante en Medellín este año. Su hermana pidió que no fuera a ninguna actividad este 2025. Ahí les dejo eso”, dijo el presentador Santiago Vargas.