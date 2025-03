Actor de ‘Medusa’ reaccionó a las críticas que recibió la nueva serie de Netflix: “me parece triste”

La campaña de expectativa de la producción se basó en crear una estrategia de marketing, en la que, el reconocido abogado Abelardo De La Espriella habría instaurado una demanda con el fin de evitar la publicación de este contenido en la plataforma de streaming y distintas redes sociales. No obstante, por medio de X el jurista publicó la verdad, dejando sorprendidos a miles de usuarios de Internet.

“Cuando me propusieron el proyecto y lo estudié detenidamente, me encantó la idea de participar en una campaña tan creativa e innovadora como ficcionar una batalla judicial para promocionar una superproducción como Medusa. Disfruto de los nuevos retos, la vanguardia y al ver que hay muchos talentos colombianos en esta producción, no dudé en sumarme”, dijo el abogado.