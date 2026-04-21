Golpe ambiental en Fusagasugá: CAR detiene botadero ilegal de gran escala

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) suspendió con medida preventiva las actividades de un predio de materiales de excavación que se llevaban a cabo para la construcción de hogares, ubicado en la vereda Los Sauces, en el municipio de Fusagasugá.

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Los hechos ocurrieron por medio de una denuncia ciudadana hacia la entidad en donde se alertó sobre el vertimiento de una gran cantidad de este material que se encontraba cerca de una fuente hídrica de la vereda. Es ante estos hechos que funcionarios y personal técnico de la Dirección Regional Sumapaz se dirigieron al lugar de los hechos.

Al llegar al sitio, las autoridades evidenciaron la disposición de más de 17.600 toneladas de material sin la debida autorización, lo que generó una afectación directa sobre el terreno y la cobertura vegetal del predio. Asimismo, se verificó la presencia de residuos de construcción y demolición, principalmente materiales provenientes de excavaciones en la zona.

“El predio afectado ha sido utilizado como lugar de acopio y disposición de residuos de las obras de excavación que se adelantan en la zona para la construcción de varias casas. Se trata de 3.671 metros cuadrados con un volumen máximo aproximado de 7.343 metros cúbicos que equivalen a 17.623 toneladas de material depositado en este lote, sin autorización de las autoridades correspondientes”, esto mencionó la directora regional Sumapaz, Érika Álvarez.

Adicionalmente, la directora recalcó que los procesos de excavación realizados en la zona han generado afectaciones a los recursos de suelo y agua. Esto se debe a que el predio está ubicado en un área forestal protegida, cercana a una quebrada que es afluente de la quebrada Los Sauces.

Es ante estos hechos que la CAR tomó la decisión de suspender las actividades en el municipio de Fusagasugá relacionadas con el acopio y disposición de material de producción y demolición en el predio. La entidad aclaró que la medida se mantendrá así mientras esta actividad no cuente con las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de esta labor en la zona.

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¿Qué consecuencias puede generar el retiro de la cobertura vegetal y la remoción del suelo en la zona?

La eliminación de la capa vegetal y alteración del suelo en la zona conlleva una serie de alteraciones a las propiedades químicas y físicas del suelo. En el caso de lo ocurrido en el municipio de Fusagasugá, dado que el terreno se encontraba cubierto con material de excavación, adicionando las constantes lluvias que se han generado no solo en la región, sino en el país en general, estas pueden llegar a migrarse y mezclarse con los materiales sueltos hasta llegar a fuente hídrica de vereda afectada.

Esto puede llegar a generar posibles taponamientos y avenidas torrenciales debido a la pendiente y la compresión de la zona. Asimismo, se pueden llegar a generar aguas ácidas causadas por el proceso de meteorización de los materiales expuestos en la intemperie; de esta manera contaminando la quebrada.