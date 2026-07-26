Pasó cuatro años encadenado, su historia rompió corazones y hoy busca una segunda oportunidad

Durante cuatro años, Yogui conoció únicamente el abandono y el maltrato. El perro permanecía amarrado con una cadena de manera permanente, sin libertad para correr o explorar, mientras sobrevivía con comida que le daban de forma esporádica en recipientes poco higiénicos.

Su refugio tampoco era un lugar seguro, pues debía descansar sobre láminas metálicas que constantemente le provocaban heridas y hacían aún más difícil su vida diaria.

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La historia comenzó a cambiar gracias a la intervención de dos ciudadanos que conocieron su situación y decidieron actuar.

Luego de reportar el caso y coordinar su rescate, lograron que Yogui saliera del lugar donde permanecía en condiciones de cautiverio para iniciar una nueva etapa lejos del sufrimiento.

Desde ese momento, la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan asumió la responsabilidad de su recuperación. El equipo del refugio puso en marcha un proceso integral que incluyó atención veterinaria, alimentación balanceada y cuidados de higiene para ayudar al perro a recuperar su estado de salud después de varios años de abandono.

Los especialistas también trabajan en su comportamiento. Debido a que pasó gran parte de su vida aislado y sin una adecuada socialización, Yogui puede reaccionar de manera temperamental frente a otros perros machos.

Sin embargo, la fundación explicó que este aspecto hace parte del proceso de rehabilitación y continúa siendo evaluado con paciencia y acompañamiento.

Con las personas, el panorama es completamente diferente. Las personas que lo cuidan aseguran que es un perro cariñoso, disfruta recibir afecto y responde positivamente al contacto humano.

Además, se muestra activo durante los paseos y cada día demuestra mayor confianza gracias al ambiente seguro que ahora lo rodea.

Hoy en día, Yogui ya está listo para encontrar una familia responsable que le permita dejar atrás definitivamente su pasado.

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Será entregado con su esquema de vacunación completo, desparasitado y esterilizado, condiciones que buscan garantizar su bienestar y facilitar su adaptación a un nuevo hogar.

La Fundación Adopta un Buen Amigo Chan invitó a quienes deseen adoptarlo o apoyar su manutención a comunicarse mediante sus canales oficiales. Para Yogui, esta podría ser la oportunidad de conocer, por primera vez, una vida llena de tranquilidad, cuidados y verdadero cariño.