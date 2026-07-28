Bogotá ofrece 12.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos durante agosto de 2026

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) señaló que puso a disposición de la ciudadanía más de 12.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos durante el mes de agosto, a través del programa ‘Corta a tiempo’, que continúa acercando este servicio a diferentes localidades de la ciudad.

Las jornadas iniciarán a partir del 1 de agosto y llegarán a las localidades de Fontibón, Suba, Bosa, Usaquén, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Usme, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Sumapaz y Barrios Unidos.

En esta programación, algunas jornadas funcionarán mediante agendamiento a través del aplicativo del instituto en https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos, mientras otras se realizarán por convocatoria local o mixta, que se realizarán previamente en las localidades donde estarán ubicadas las Unidades Móviles.

¿En qué consiste la estrategia ‘vecino bueno pata’ con la que se busca beneficiar a perros y gatos de la calle en Bogotá?

Adicionalmente, el Instituto continuará prestando el servicio en sus dos puntos fijos de esterilización: la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en la carrera 106A No. 67-02, barrio El Muelle, localidad de Engativá, y el punto habilitado en la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal habilitó 12.000 turnos para esterilización de animales. Foto: Idpyba

Cada jornada contará con hasta 200 cupos en cada una de las unidades móviles y puntos fijos.

“La esterilización es una de las principales estrategias para prevenir la sobrepoblación de perros y gatos, disminuir el abandono, reducir riesgos para la salud de los animales y contribuir a una convivencia más responsable en Bogotá”, señaló la entidad.

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Requisitos para acceder al servicio

Los ciudadanos interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Presentar el documento de identidad.

Llevar perros o gatos mayores de cuatro meses de edad y en buen estado de salud.

Presentar un recibo de servicio público que permita verificar la residencia en estratos 1, 2 o 3.

Llevar a los perros con collar y traílla.

Transportar a los gatos en guacal o contenedor seguro.

La estrategia con la que busca beneficiar a perros y gatos de la calle en Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (IDPYBA) lanzó la estrategia ‘Vecino buena pata‘ con la que busca proteger a perros y gatos que están abandonados en distintas zonas de la ciudad.

Como parte de este programa, 121 vecinos se inscribieron para participar. Se contempla que suscriban un acuerdo de cuidado, mediante el cual la comunidad donde viven asume compromisos relacionados con la alimentación, la protección, la convivencia y el reporte oportuno de situaciones que puedan poner en riesgo al animal.

Como parte de este proceso, cada perro o gato beneficiado contará con un collar de identificación “que permitirá reconocerlo como integrante de la iniciativa, facilitar su identificación en Bogotá y visibilizar el compromiso de la comunidad que acompaña su cuidado”.

Tras la firma del acuerdo de cuidado y la entrega del collar de identificación, la entidad iniciará un proceso de seguimiento, acompañamiento y apoyo, en el marco de sus competencias. “Esto incluye acciones de atención preventiva y, cuando corresponda, la atención de algunas urgencias asociadas a su misionalidad, así como la posibilidad de gestionar articulaciones con redes de cuidado o mecanismos de atención prioritaria”, agregó.