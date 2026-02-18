4 Patas

La conmovedora historia de Medusa, la perrita más vieja que fue adoptada en Bogotá: “Hicimos match”

Una perrita rescatada en 2021, que llevaba cinco años en espera, finalmente encontró hogar.

18 de febrero de 2026, 2:45 p. m.
La adopción se desarrolló durante la actividad desarrollada en la Unidad de Cuidado Animal.
La adopción se desarrolló durante la actividad desarrollada en la Unidad de Cuidado Animal. Foto: IDPYBA

La Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) registró la adopción de siete perros y gatos durante la jornada realizada el sábado 14 de febrero. Según informó la entidad, la actividad permitió que varios animales bajo su protección fueran recibidos por nuevas familias.

La protagonista de la jornada fue Medusa, una perrita de ocho años que había sido rescatada en 2021 por el programa Escuadrón Anticrueldad, tras un caso de maltrato. Desde entonces permanecía en la Unidad de Cuidado Animal, donde recibió atención mientras esperaba ser adoptada.

Durante el evento, Medusa fue adoptada por Nataly Sierra y Juan David López, quienes manifestaron: “Nos enamoramos de Medusa por su historia. Nos conocimos, hicimos clic, hicimos match y supimos que era ella. Le vamos a dar amor, tranquilidad y una vida digna por los años que le quedan”.

En la misma jornada también fueron adoptados Jhony Polo, Pericles Fe, Tortuga Mar, Neurolucia, Merlina y Flaca, animales que hacían parte del grupo disponible para adopción.

La entidad señaló que la adopción de Medusa se suma a otros casos recientes, como los de Frodo, Cecilia, Shaira, Aurelio y Astra Milagros, animales de mayor edad que también encontraron un hogar definitivo.

Este fin de semana habrá jornada de adopción de perros y gatos en Bogotá.
Nueva jornada de adopción de perros y gatos en Bogotá. Foto: IDPYBA

El IDPYBA informó que aún permanecen en la Unidad de Cuidado Animal varios perros y gatos que esperan ser adoptados, entre ellos Chalo, Esmeralda, Doña Yaya, Tobi Mosca, Ganya, Neumo, Pirata Patria, Don Pedro y Sustituta.

Las personas interesadas en adoptar pueden acercarse a la sede ubicada en la carrera 106A # 67-02, barrio El Muelle, en Engativá, o comunicarse al número de WhatsApp 305 837 4465 para recibir información sobre el proceso.

¿Qué debe tener en cuenta al momento de adoptar?

  • Ser consciente de que la decisión que tomas es para toda la vida y debe ser aprobada por todos los miembros del hogar.
  • Disponer del tiempo para la entrevista y el proceso de verificación.
  • Al adoptar un perro, es obligatorio llevar una pechera y traílla.
  • Para perros de manejo especial, se debe contar con la respectiva pechera y un bozal de canasta adecuado.
  • Quienes deseen adoptar un gato deben llevar un guacal o morral especial para su transporte.
  • Fotocopia de la cédula y de un servicio público.
  • Además, es importante tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.

