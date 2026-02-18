La conmovedora historia de Medusa, la perrita más vieja que fue adoptada en Bogotá: “Hicimos match”

La Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) registró la adopción de siete perros y gatos durante la jornada realizada el sábado 14 de febrero. Según informó la entidad, la actividad permitió que varios animales bajo su protección fueran recibidos por nuevas familias.

La protagonista de la jornada fue Medusa, una perrita de ocho años que había sido rescatada en 2021 por el programa Escuadrón Anticrueldad, tras un caso de maltrato. Desde entonces permanecía en la Unidad de Cuidado Animal, donde recibió atención mientras esperaba ser adoptada.

Durante el evento, Medusa fue adoptada por Nataly Sierra y Juan David López, quienes manifestaron: “Nos enamoramos de Medusa por su historia. Nos conocimos, hicimos clic, hicimos match y supimos que era ella. Le vamos a dar amor, tranquilidad y una vida digna por los años que le quedan”.

En la misma jornada también fueron adoptados Jhony Polo, Pericles Fe, Tortuga Mar, Neurolucia, Merlina y Flaca, animales que hacían parte del grupo disponible para adopción.

La entidad señaló que la adopción de Medusa se suma a otros casos recientes, como los de Frodo, Cecilia, Shaira, Aurelio y Astra Milagros, animales de mayor edad que también encontraron un hogar definitivo.

Nueva jornada de adopción de perros y gatos en Bogotá. Foto: IDPYBA

El IDPYBA informó que aún permanecen en la Unidad de Cuidado Animal varios perros y gatos que esperan ser adoptados, entre ellos Chalo, Esmeralda, Doña Yaya, Tobi Mosca, Ganya, Neumo, Pirata Patria, Don Pedro y Sustituta.

Las personas interesadas en adoptar pueden acercarse a la sede ubicada en la carrera 106A # 67-02, barrio El Muelle, en Engativá, o comunicarse al número de WhatsApp 305 837 4465 para recibir información sobre el proceso.

¿Qué debe tener en cuenta al momento de adoptar?