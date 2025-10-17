Suscribirse

Perrito quedó atrapado en escaleras eléctricas en un centro comercial de Medellín

El perro fue obligado por el propietario a subir a las escaleras eléctricas a pesar de resistirse.

Redacción Nación
17 de octubre de 2025, 9:01 p. m.
Perrito quedó atrapado en escaleras eléctricas en centro comercial de Medellín
Perrito quedó atrapado en escaleras eléctricas en centro comercial de Medellín | Foto: Instagram @teleantioquianoticias

Un suceso inusual y desafortunado ocurrió esta semana en la Terminal del Norte de Medellín cuando un perrito quedó atrapado en las escaleras eléctricas del centro comercial.

Según testigos, el incidente se produjo luego de que su dueño intentara pasar con el animal por las escaleras, sin percatarse inicialmente del peligro que esto implicaba para el can.

Contexto: Contra la zoofilia, el maltrato y el abandono: estas son las políticas públicas que están revolucionando la dignidad animal en Colombia

En las imágenes grabadas por las cámaras del lugar se observa cómo el propietario de la mascota decide usar las escaleras eléctricas sin tomar las precauciones necesarias, a pesar de la señalización visible que advierte sobre el riesgo y prohíbe el acceso de animales sin guacal o sin ser cargados.

Señalización visible que advierte sobre el riesgo y prohíbe el acceso de animales sin guacal o sin ser cargados en el Centro Comercial Terminal del Norte.
Señalización visible que advierte sobre el riesgo y prohíbe el acceso de animales sin guacal o sin ser cargados en el Centro Comercial Terminal del Norte. | Foto: Centro Comercial Terminal del Norte

El animal, visiblemente asustado, se resistió a continuar el trayecto, pero el hombre, quien al parecer iba de paso hacia la Terminal de Transporte del Norte y cargaba varios bolsos, lo obligó a permanecer sobre las escaleras en movimiento.

Así quedó registrado el momento

Tras conocerse los hechos, el director operativo del Centro Comercial Terminal del Norte, Andrés Felipe Álvarez, explicó en entrevista con Teleantioquia que el equipo de seguridad del lugar actuó rápidamente tras recibir el aviso. “Inmediatamente, activamos los protocolos de emergencia, se detuvo la escalera eléctrica y se procedió a realizar el rescate del animal con el apoyo de los bomberos y personal capacitado. Afortunadamente, el perrito no presentó heridas graves y fue atendido rápidamente”, detalló Álvarez.

Contexto: Denuncian a Antonio Espitia, concejal de Córdoba, por presunto maltrato animal; habría arrastrado a un perro mientras manejaba una moto

Además, el directivo aprovechó para hacer una recomendación a los visitantes del centro comercial: “Queremos recordar a todos los usuarios que, por la seguridad de sus mascotas y de ellos mismos, eviten subir con animales a las escaleras eléctricas. Estas máquinas pueden ser peligrosas para animales pequeños y personas que no tomen las precauciones necesarias”. Recalcó el compromiso del centro comercial con la seguridad y el bienestar de todos sus visitantes, humanos y animales por igual.

Contexto: Declaran a los animales seres sintientes y tumban juramento a Dios en Código de Ética veterinaria

El incidente generó diversas reacciones entre los usuarios y clientes habituales del centro comercial. Muchos expresaron preocupación por la seguridad de las mascotas y solicitaron que se implemente una mayor señalización y advertencias en las zonas con escaleras eléctricas. Otros usuarios aprovecharon para mostrar solidaridad y agradecimiento por la rápida respuesta del personal del lugar.

La Terminal del Norte, uno de los centros comerciales y de transporte más importantes de Medellín, cuenta con protocolos rigurosos para emergencias y busca garantizar un ambiente seguro para todos los visitantes. Sin embargo, este incidente destaca la necesidad de campañas educativas adicionales para informar sobre los riesgos y las mejores prácticas de seguridad a fin de evitar eventos similares en el futuro.

