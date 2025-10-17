Perrito quedó atrapado en escaleras eléctricas en un centro comercial de Medellín

Un suceso inusual y desafortunado ocurrió esta semana en la Terminal del Norte de Medellín cuando un perrito quedó atrapado en las escaleras eléctricas del centro comercial.

Según testigos, el incidente se produjo luego de que su dueño intentara pasar con el animal por las escaleras, sin percatarse inicialmente del peligro que esto implicaba para el can.

En las imágenes grabadas por las cámaras del lugar se observa cómo el propietario de la mascota decide usar las escaleras eléctricas sin tomar las precauciones necesarias, a pesar de la señalización visible que advierte sobre el riesgo y prohíbe el acceso de animales sin guacal o sin ser cargados.

Señalización visible que advierte sobre el riesgo y prohíbe el acceso de animales sin guacal o sin ser cargados en el Centro Comercial Terminal del Norte. | Foto: Centro Comercial Terminal del Norte

El animal, visiblemente asustado, se resistió a continuar el trayecto, pero el hombre, quien al parecer iba de paso hacia la Terminal de Transporte del Norte y cargaba varios bolsos, lo obligó a permanecer sobre las escaleras en movimiento.

Así quedó registrado el momento

Tras conocerse los hechos, el director operativo del Centro Comercial Terminal del Norte, Andrés Felipe Álvarez, explicó en entrevista con Teleantioquia que el equipo de seguridad del lugar actuó rápidamente tras recibir el aviso. “Inmediatamente, activamos los protocolos de emergencia, se detuvo la escalera eléctrica y se procedió a realizar el rescate del animal con el apoyo de los bomberos y personal capacitado. Afortunadamente, el perrito no presentó heridas graves y fue atendido rápidamente”, detalló Álvarez.

Además, el directivo aprovechó para hacer una recomendación a los visitantes del centro comercial: “Queremos recordar a todos los usuarios que, por la seguridad de sus mascotas y de ellos mismos, eviten subir con animales a las escaleras eléctricas. Estas máquinas pueden ser peligrosas para animales pequeños y personas que no tomen las precauciones necesarias”. Recalcó el compromiso del centro comercial con la seguridad y el bienestar de todos sus visitantes, humanos y animales por igual.

El incidente generó diversas reacciones entre los usuarios y clientes habituales del centro comercial. Muchos expresaron preocupación por la seguridad de las mascotas y solicitaron que se implemente una mayor señalización y advertencias en las zonas con escaleras eléctricas. Otros usuarios aprovecharon para mostrar solidaridad y agradecimiento por la rápida respuesta del personal del lugar.