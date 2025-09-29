Denuncian a Antonio Espitia, concejal de Córdoba, por presunto maltrato animal; habría arrastrado a un perro mientras manejaba una moto

En las últimas horas, se conoció un nuevo presunto caso de maltrato animal que involucraría a Antonio Espitia, concejal del municipio de Ayapel, en el departamento de Córdoba.

A través de redes sociales, se viralizó un video donde denuncian que el concejal Espitia estaría, presuntamente, manejando una motocicleta con la que, aparentemente, arrastraría a un perro.

Ante esta situación, la senadora Andrea Padilla Villarraga, quien se ha caracterizado por defender la vida de los animales, se pronunció a través de su cuenta personal de X.

“Señores Partido Liberal: ¿esta joya es de su partido? Me dicen que sí. Se llama Antonio Espitia y es concejal de Ayapel, Córdoba. Si están comprometidos con el servicio público, con la decencia y con el respeto a los animales, deberían quitarle el aval”, dijo la senadora, quien también le hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación.

Sres @PartidoLiberal : ¿Esta joya es de su partido? Me dicen que sí. Se llama Antonio Espitia y es concejal de Ayapel, Córdoba. Si están comprometidos con el servicio público, con la decencia y con el respeto a los animales, deberían quitarle el aval. @PGN_COL pic.twitter.com/0rZ1kGcJh8 — Andrea Padilla Villarraga🐆 (@andreanimalidad) September 29, 2025

Por su parte, el Consejo Nacional de Control Ético Disciplinario del Partido Liberal abrió de oficio investigación ético-disciplinario en contra del concejal por los presuntos hechos de maltrato animal.

“Se fundamenta la presente investigación en aras de garantizar la ejecución de acciones integrales de sensibilización ciudadana, prevención y atención efectiva del maltrato animal, y salvaguardar los principios de la moralidad y transparencia política que deben ser priorizados por quienes ostentan la representación del Partido en las corporaciones de elección popular, garantizándole al investigado el debido proceso y su derecho a la defensa”, dice un comunicado del Partido Liberal publicado este lunes, 29 de septiembre.

El Concejo Nacional de Control Etico y Disciplinario inicia investigación formal en contra del concejal de Ayapel,Cordoba, señor Jose Antonio Espitia Correa. @PartidoLiberal pic.twitter.com/Zd8PnExAjK — Partido Liberal (@PartidoLiberal) September 29, 2025

Por el momento, el concejal Antonio Espitia, quien fue elegido para el período constitucional 2024-2027 en representación del Partido Liberal, no se ha pronunciado por este supuesto caso en el que se le involucra.