Denuncian a Antonio Espitia, concejal de Córdoba, por presunto maltrato animal; habría arrastrado a un perro mientras manejaba una moto

Se abrió un oficio de investigación ético-disciplinario en contra del concejal del municipio de Ayapel por estos hechos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

29 de septiembre de 2025, 10:51 p. m.
Antonio Espitia, concejal del municipio de Ayapel, Córdoba.
Antonio Espitia, concejal del municipio de Ayapel, Córdoba | Foto: A.P.I

En las últimas horas, se conoció un nuevo presunto caso de maltrato animal que involucraría a Antonio Espitia, concejal del municipio de Ayapel, en el departamento de Córdoba.

A través de redes sociales, se viralizó un video donde denuncian que el concejal Espitia estaría, presuntamente, manejando una motocicleta con la que, aparentemente, arrastraría a un perro.

Ante esta situación, la senadora Andrea Padilla Villarraga, quien se ha caracterizado por defender la vida de los animales, se pronunció a través de su cuenta personal de X.

“Señores Partido Liberal: ¿esta joya es de su partido? Me dicen que sí. Se llama Antonio Espitia y es concejal de Ayapel, Córdoba. Si están comprometidos con el servicio público, con la decencia y con el respeto a los animales, deberían quitarle el aval”, dijo la senadora, quien también le hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, el Consejo Nacional de Control Ético Disciplinario del Partido Liberal abrió de oficio investigación ético-disciplinario en contra del concejal por los presuntos hechos de maltrato animal.

“Se fundamenta la presente investigación en aras de garantizar la ejecución de acciones integrales de sensibilización ciudadana, prevención y atención efectiva del maltrato animal, y salvaguardar los principios de la moralidad y transparencia política que deben ser priorizados por quienes ostentan la representación del Partido en las corporaciones de elección popular, garantizándole al investigado el debido proceso y su derecho a la defensa”, dice un comunicado del Partido Liberal publicado este lunes, 29 de septiembre.

Por el momento, el concejal Antonio Espitia, quien fue elegido para el período constitucional 2024-2027 en representación del Partido Liberal, no se ha pronunciado por este supuesto caso en el que se le involucra.

Se espera que, en las próximas horas, se conozca un pronunciamiento oficial del representante municipal para que de los detalles de este hecho.

concejalMaltrato animalCórdobaPartido Liberal

