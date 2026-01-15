Las mascotas pueden consumir más agua por distintos motivos: exceso de actividad física, altas temperaturas, consumo de alimentos salados o cuadros de deshidratación. Sin embargo, existen otras causas que explican esta conducta y que pueden estar asociadas a la presencia de una enfermedad.

El bienestar de los perritos es fundamental para cada tutor. Por esta razón, resulta clave prestar atención a todas las señales que manifiestan, incluso cuando parecen leves, ya que podrían indicar alteraciones en su estado de salud. En este punto, también es importante conocer cuáles son los valores normales de consumo de agua y cuáles deben considerarse señales de alerta.

Imagen referencia de un perro tomando agua Foto: Getty Images

Según el artículo clínico de Laura Di Filippo, veterinaria del servicio de medicina interna, el primer paso consiste en identificar si existe un aumento anormal de la sed o de la producción de orina.

La especialista señala que los valores límite de consumo se sitúan en 100 ml/kg por día en perros y 50 ml/kg por día en gatos. Por lo tanto, cuando una mascota supera estos rangos —por ejemplo, al consumir más de medio litro de agua diario—, podría tratarse de un indicador de un problema de salud.

Causas del consumo excesivo de agua en perros

La experta también aclara que las causas más frecuentes del aumento de la sed y de la producción de orina incluyen:

Trastornos hormonales asociados a enfermedades como diabetes, síndrome de Cushing o hipertiroidismo

Enfermedades hepáticas

Infecciones urinarias

Alteraciones en los electrolitos

Problemas renales

Cuando un perro incrementa de forma significativa su consumo de agua, esto puede reflejar una afección que requiere atención inmediata. Por esta razón, si se observa que la mascota bebe más agua de lo habitual, es fundamental acudir cuanto antes a un centro veterinario para realizar el diagnóstico correspondiente.

Además, no se debe medicar al animal por cuenta propia, ya que la evaluación de un equipo especializado resulta crucial para identificar la causa y establecer el tratamiento adecuado.