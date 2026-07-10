Los gatos son animales de compañía muy valorados en los hogares y se caracterizan porque suelen tener comportamientos muy habituales que los hacen únicos. Quienes tienen estas mascotas en su casa saben muy bien que una de esas costumbres es dormir sobre su ropa, una escena que se repite con frecuencia.

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Si bien esta puede parecer una elección relacionada únicamente con la comodidad, especialistas señalan que detrás de esta conducta está el sentido del olfato de los felinos.

Estos peluditos buscan la ropa de sus dueños porque reconocen sus aromas, lo que les genera una sensación de seguridad y cercanía. De esta manera, estas prendas funcionan como un elemento familiar que les brinda tranquilidad y refuerza el vínculo con las personas con las que conviven.

De acuerdo con los expertos, el olfato en los michis cumple un papel fundamental en la forma como perciben su entorno social, pues usan los aromas para identificar a los integrantes de su grupo y sentirse en un espacio seguro.

Los gatos presentan hábitos que pueden resultar llamativos para sus dueños, como dormir sobre la ropa. Foto: Getty Images

Este comportamiento puede hacerse más evidente cuando los animales pasan varias horas solos en casa y, por ello, objetos impregnados con el olor de sus cuidadores pueden funcionar como una referencia emocional que les ayuda a disminuir la sensación de ansiedad durante la ausencia de sus dueños.

Un estudio realizado por la Universidad de Agricultura de Tokio y publicado en la revista Plos One encontró que los felinos domésticos tienen la capacidad de identificar a sus cuidadores a través del olfato. La investigación, que incluyó a 30 animales, evidenció que estos reaccionaban de manera distinta ante los olores de sus tutores en comparación con los de personas desconocidas.

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Aunque para algunas personas puede resultar incómodo encontrar ropa cubierta de pelos, los expertos recomiendan evitar regañarlos o castigarlos. Una alternativa es disponer de una manta o una prenda antigua con olor familiar en su espacio de descanso, de manera que el gato conserve ese estímulo sin afectar la ropa limpia.

Los especialistas coinciden en que para los felinos, estas prendas representan un refugio conocido que les transmite calma y seguridad, favoreciendo un ambiente en el que pueden descansar con mayor tranquilidad.

El olfato es uno de los sentidos más desarrollados en los gatos. Foto: Getty Images

La importancia del olfato en los gatos

Aunque suele recibir menos atención que otros sentidos como la vista y el oído, el olfato es uno de los más importantes para los gatos. Este sistema sensorial cumple un papel esencial en su comunicación y en la manera en que interpretan el entorno, ya que les permite reconocer espacios, identificar a otros animales y establecer vínculos sociales. Además, influye en comportamientos relacionados con la caza, la orientación, la reproducción y la relación con sus cuidadores.

El portal Experto Animal indica que la relevancia del olfato se evidencia desde los primeros días de vida de los felinos, dado que los cachorros nacen sin visión y dependen de los olores para encontrar a su madre y para alimentarse.

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Con el paso del tiempo, este sentido les ayuda a detectar alimentos, reconocer señales químicas como las feromonas, identificar posibles amenazas, marcar territorio y diferenciar entre individuos conocidos y desconocidos. Por ello, cualquier alteración en esta capacidad puede afectar comportamientos como el sueño, la interacción social, la conducta reproductiva y generar cambios asociados al estrés o la ansiedad.