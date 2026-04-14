Video| Él es el gato ciclista que recorre Costa Rica y sorprende en redes sociales

Por medio de redes sociales se ha difundido la historia de Bruno, un gato de aproximadamente dos años de edad que participa en recorridos de ciclismo junto a su propietario, Diego Zamora, por diversas provincias de Costa Rica.

Esta es la razón por la cual su gato lo despierta en las mañanas: No solo es por comida

Gracias a una gran cantidad de videos, se observa al animal posicionado sobre una mochila adaptada, desde donde el animal de compañía disfruta admirar los paisajes soleados y la abundante flora que ofrece el deporte de los dos pedales.

La viralización del contenido ha tenido como resultado diversas opiniones al respecto, algunas mostrando simpatía y ternura por el felino, otras de preocupación respecto a la exposición del gato a largas jornadas de sol y posible deshidratación.

Ante estos cuestionamientos, Zamora afirma que la actividad se ha consolidado como una rutina conjunta que ha fortalecido el vínculo entre ambos.

Cuidado especial de Bruno

Al gatito le gusta realizar actividades al aire libre, algo que lo diferencia de los felinos tradicionales, puesto que participa habitualmente en caminatas, campamentos y trayectos al aire libre.

Diariamente, el minino junto a su propietario recorre aproximadamente 35 kilómetros de distancia. Ante la popularidad adquirida, Bruno es constantemente reconocido por personas que lo siguen en redes sociales y se toman fotografías con él.

Con el objetivo de que el felino no solo disfrute de los paseos, sino que esté sano y salvo durante los recorridos, Zamora ha establecido protocolos de cuidado específicos. El propietario debe supervisar constantemente la hidratación, aplicar protectores solares en zonas vulnerables a quemaduras por el sol y mantener una alimentación adecuada para las exigencias del trayecto.

Además, señala que han desarrollado un sistema de señales para identificar las necesidades del felino. “Hemos desarrollado nuestro propio lenguaje para comunicarnos cuando sucede algo, si el animal está cansado, tiene necesidades fisiológicas o simplemente quiere detenerse”, explicó Zamora.

Origen de los paseos

El origen de esta práctica radica en la intención del propietario de no dejar al felino solo en su domicilio durante sus entrenamientos. Ante las críticas recibidas por la naturaleza inusual de estos traslados, Zamora ha sostenido en reiteradas ocasiones que el felino se encuentra adaptado al movimiento y manifiesta agrado al salir de casa.

Actualmente, el caso de Bruno continúa generando debate sobre los límites de la domesticación y las nuevas formas de convivencia con mascotas en entornos deportivos.

La rutina de este gato viajero desafía los parámetros tradicionales de cuidado, exigiendo una logística que prioriza la salud del animal frente a las condiciones del clima y la duración de las rutas en el territorio costarricense.

Ante estos cuestionamientos, Zamora afirma que el hecho de salir a montar bicicleta junto a su gato ha fortalecido su relación significativamente.