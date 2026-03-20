La nueva camiseta adidas de la Selección Colombia para el Mundial United 2026, en imágenes

Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol presentaron oficialmente la nueva camiseta visitante de la Selección Colombia, la prenda que acompañará al equipo nacional durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Oficial: diseño y costo de la camiseta suplente de la Selección Colombia para el Mundial 2026

La nueva camiseta alternativa, según sus creadores, nace de la inspiración de costa a costa, rindiendo homenaje a la biodiversidad del país y a los dos océanos que rodean el territorio colombiano. El diseño combina los tonos profundos del océano Pacífico con matices más luminosos que evocan el mar Caribe, creando una composición visual que simboliza el encuentro entre ambos mares.

Jhon Arias con la camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial United 2026 Foto: Foto de adidas suministrada a SEMANA

Tom V., Sr. Director Brand Activation de adidas Colombia, afirmó: “Esta camiseta representa una nueva forma de conectar el fútbol con la cultura. Nos inspiramos en los dos mares que rodean a Colombia para crear un diseño que refleja identidad y energía, al tiempo que expresa la manera en que el fútbol hoy trasciende la cancha y se integra con la cultura y el estilo de los aficionados”.

Jorge Carrascal con la camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial United 2026 Foto: Foto de adidas suministrada a SEMANA

El cuerpo de la camiseta presenta una base en azul profundo, sobre la cual se despliega un patrón gráfico en diferentes tonalidades de azul y turquesa que evoca el movimiento del agua y las texturas naturales del mar. Este recurso visual genera un efecto de ondas y formas orgánicas repetitivas que aportan profundidad, dinamismo e identidad al diseño.

Jhon Córdoba con la camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial United 2026 Foto: Foto de adidas suministrada a SEMANA

El contraste lo aportan los detalles en verde presentes en el cuello en forma de “V”, en las icónicas tres franjas sobre los hombros y en los bordes de las mangas. Estos acentos cromáticos evocan los colores de la bandera nacional y refuerzan la identidad de la Selección dentro de una estética contemporánea.

La camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial United 2026 Foto: Foto de adidas suministrada a SEMANA

Uno de los elementos más distintivos de esta camiseta es la incorporación del icónico logo Trifolio de adidas Originals en el pecho. Tradicionalmente asociado con el universo cultural de la marca, este símbolo representa la unión entre fútbol, estilo e identidad. A su lado, el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol, reinterpretado en un tono monocromático verde, refuerza la identidad nacional dentro de una propuesta visual moderna.

Jefferson Lerma on la camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial United 2026 Foto: Foto de adidas suministrada a SEMANA

Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, señaló: “Para la Federación es muy significativo presentar una camiseta que incorpora elementos tan representativos de nuestro país. Los mares que rodean a Colombia son parte de nuestra identidad, y ver esa inspiración reflejada en el uniforme que llevará la Selección en el Mundial es motivo de orgullo para todos los colombianos”.

David Ospina con la camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial United 2026 Foto: Foto de adidas suministrada a SEMANA

Diseñada para responder a las exigencias del alto rendimiento, la camiseta presenta un ajuste estilizado junto con un tejido liviano que favorece la comodidad y la movilidad. Además, incorpora Climacool+, una tecnología de ventilación avanzada que combina ingeniería especializada y materiales de última generación para ofrecer una sensación fresca y seca durante el partido.

Camilo Vargas con la camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial United 2026 Foto: Foto de adidas suministrada a SEMANA

Más allá de la cancha, la camiseta también refleja la conexión entre el fútbol y la cultura contemporánea. Bajo el concepto Originals x Fútbol, adidas continúa explorando la manera en que el deporte dialoga con la moda, el estilo y la identidad de los aficionados, ampliando la presencia del fútbol en distintos espacios de la vida cotidiana.

Luis Díaz con la camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial United 2026 Foto: Foto de adidas suministrada a SEMANA

En este contexto, la camiseta visitante de Colombia se proyecta como una pieza que acompaña tanto el rendimiento deportivo como la expresión cultural de los hinchas, dentro y fuera del estadio.

La nueva camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial 2026 estará disponible a partir del 20 de marzo de 2026 en todas las tiendas adidas del país, en adidas.co y en la tienda virtual de la marca, permitiendo a los aficionados acompañar a la Selección en el camino hacia la mayor cita del fútbol mundial. El costo de la prenda del combinado nacional para el Mundial United 2026 oscila entre los 380 mil pesos y 650 mil pesos, según las características elegidas.