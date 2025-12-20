Andrés Pastrana le respondió a Gustavo Petro tras reaccionar a imagen que apareció en documentos del caso Epstein

Este viernes se conocieron parte de los archivos del caso del depredador sexual Jeffrey Epstein revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde aparece una imagen del expresidente Andrés Pastrana junto a Ghislaine Maxwell, principal cómplice de Epstein que fue condenada a 20 años de cárcel por delitos sexuales relacionados con menores.

La fotografía generó diferentes reacciones, entre ellas la del presidente Gustavo Petro, quien, a través de su cuenta en X, se mostró indignado por el hecho de que la mujer luciera el uniforme de las Fuerzas Militares.

Imagen de Andrés Pastrana con Ghislaine Maxwell apareció en documentos del caso Jeffrey Epstein

“Cómo se le ocurre a esta ilustre derecha ponerle el uniforme de nuestra fuerzas militares a una pederasta”, escribió el jefe de Estado en un mensaje que compartió en sus redes sociales en la noche del viernes.

La publicación del mandatario colombiano generó un respuesta del expresidente Pastrana, quien, por la misma vía, indicó que no se sentía intimidado por su palabras y hasta lo llamó “pederasta”.

“No me intimida un pederasta @petrogustavo, que se rodea de violadores de niños y pacta con ellos la esclavitud sexual de menores”, indicó el expresidente, al tiempo que le pidió explicaciones.

“Este gobierno está en mora de enfrentar un delito que le corresponde a la Corte Penal Internacional. Y Petro, de explicar sus escándalos públicos”, le dijo Pastrana al jefe de Estado.