El duro discurso del socialista Zohran Mamdani contra Donald Trump tras ganar la alcaldía de Nueva York

Zohran Mamdani no tardó en dejar claro, como alcalde electo de la ciudad de Nueva York, que considera que parte de su nuevo papel es hacer frente al presidente de Estados Unidos, quien había amenazado no solo con retirar los fondos a la ciudad si ganaba, sino también con arrestarlo y deportarlo.

Mamdani, demócrata, se dirigió directa y extensamente al presidente republicano desde el escenario en su fiesta de victoria en Brooklyn el martes por la noche.

“Donald Trump, ya que sé que me estás viendo, tengo cuatro palabras para ti: ¡Sube el volumen!”, dijo, antes de declarar: “Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer”. Mamdani, nacido en Uganda y que se nacionalizó estadounidense tras graduarse en la universidad, se erigió como la encarnación de la resistencia.

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”, dijo. “Así que escúcheme bien, presidente Trump, cuando le digo esto: para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros", manifestó.

Trump, que llevaba meses insultando a Mamdani y advirtiendo de que la ciudad quedaría arruinada si ganaba, parecía estar observando. “¡Y ASÍ COMIENZA TODO!”, publicó en las redes sociales mientras Mamdani hablaba.

El socialista Zohran Mamdani fue elegido como alcalde de Nueva York este martes. | Foto: AFP

Se espera que Mamdani, un socialdemócrata que hizo campaña con una serie de políticas progresistas de izquierda y un optimismo alegre que contrasta marcadamente con las tácticas más oscuras y de línea dura de Trump, continúe enfrentando los persistentes ataques políticos del presidente, junto con un gobierno federal que puede intentar frustrar su agenda.

Nueva York se ha mantenido relativamente al margen de la administración Trump, que ha centrado sus esfuerzos en ciudades como Los Ángeles y Washington, desplegando la Guardia Nacional.

El actual alcalde, Eric Adams, gozó de una inusual alianza con el presidente republicano, cuya administración retiró una causa federal por corrupción contra el alcalde para que este pudiera colaborar mejor con la agenda migratoria del presidente.

Trump amenazó con recortar la financiación federal a la ciudad y llevar a cabo una toma de control total; amenazas que se convirtieron en un pilar fundamental de las campañas de los rivales de Mamdani en su contra.

Zohran Mamdani ha sido un gran crítico de Donald Trump. | Foto: AFP

“Si Mamdani gana, será el alcalde Trump”, dijo el exgobernador Andrew Cuomo durante su último debate, advirtiendo que Mamdani era demasiado inexperto y un blanco demasiado fácil para negociar eficazmente con el presidente.

A medida que Mamdani pasaba de ser un oscuro legislador estatal a una estrella demócrata, Trump y otros miembros de su partido aprovecharon con entusiasmo sus propuestas políticas más controvertidas, tratando de presentar a Mamdani como la cara de un nuevo Partido Demócrata que está desconectado de los estadounidenses comunes.

“El Partido Demócrata se ha rendido ante el socialista radical Zohran Mamdani y la turba de extrema izquierda que ahora controla el país”, declaró el portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso, Mike Marinella, en un comunicado emitido el martes por la noche.