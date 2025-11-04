Confidenciales

Gustavo Petro se pronuncia tras elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York

El presidente publicó una foto con el nuevo mandatario tras un encuentro en su última visita a Estados Unidos.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

5 de noviembre de 2025, 3:55 a. m.