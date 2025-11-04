Suscribirse

Gustavo Petro se pronuncia tras elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York

El presidente publicó una foto con el nuevo mandatario tras un encuentro en su última visita a Estados Unidos.

Redacción Confidenciales
5 de noviembre de 2025, 3:55 a. m.
Gustavo Petro junto a Zohran Mamdani.
Gustavo Petro junto a Zohran Mamdani. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @petrogustavo

Este martes, 4 de noviembre, se conoció la elección del nuevo alcalde de Nueva York, en Estados Unidos, quien dio como ganador a Zohran Mamdani.

Tras conocer la noticia, el presidente Gustavo Petro recordó un encuentro que tuvo con Mamdani el pasado mes de septiembre en su última visita a Nueva York.

Contexto: Nueva York elige a Zohran Mamdani como su alcalde, el más fuerte opositor del presidente Donald Trump

El jefe de Estado publicó una foto junto al nuevo mandatario local en su cuenta personal de X y escribió: “Nueva York”, haciendo referencia a la histórica elección quien va a ocupar el cargo en la ciudad estadounidense.

Con 34 años, Mamdani hace historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York, quien además es el más fuerte opositor del presidente estadounidense Donald Trump.

También será el primer surasiático en ocupar el cargo y por ser el mandatario más joven elegido por los neoyorquinos en toda la historia de la ciudad.

Gustavo PetroZohran MamdaniNueva York

