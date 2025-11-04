Nueva York elige a Zohran Mamdani como su alcalde, el más fuerte opositor del presidente Donald Trump

El demócrata Zohran Mamdani ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York, en Estados Unidos, este martes, 4 de noviembre, superando al candidato independiente y exgobernador Andrew Cuomo, y al republicano Curtis Sliwa.

Durante la jornada de conteos de votos, los expertos aseguraron que se trató de una de las elecciones más concurridas en los últimos 20 años, ya que más de 17 millones de personas acudieron a las urnas para elegir al alcalde, que ha sido uno de los opositores más fuertes del presidente Donald Trump, pues está en contra de sus medidas migratorias, y se ha manifestado como un partidario pro-Palestina.

Las proyecciones de los medios nacionales como CNN, CBS y NBC aseguraban la victoria del socialista este martes, lo que representa un triunfo para el ala progresista del partido Demócrata, que se ha dividido en los últimos meses para decidir cómo hacer frente a las políticas de Trump, quien ha señalado a Mamdani como “comunista”.

Simpatizantes del candidato demócrata a la alcaldía, Zohran Mamdani, reaccionan mientras siguen los resultados durante una fiesta de seguimiento electoral, el martes 4 de noviembre de 2025, en Nueva York. | Foto: AP

El presidente además ha sentenciado, en varias oportunidades, que “tomaría el control” en caso de que su opositor resulte ganador en las elecciones.

Mamdani, de 34 años, marcará historia como el primer alcalde musulmán de la Gran Manzana, además de ser el primer sur asiático en ocupar el cargo y por ser el alcalde más joven que han elegido los neoyorquinos en toda su historia.

Entre las propuestas que más resonaron durante la campaña del demócrata, se destaca que planea implementar cuidado infantil gratis para todos los niños desde las seis semanas hasta los cinco años de edad, además de fortalecer programas de cuidado ya existentes. Para ello, planea destinar impuestos de personas con altos ingresos y corporaciones de la gran ciudad.

El candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Sawaf Duwaji, votan el martes 4 de noviembre de 2025, en Nueva York. | Foto: AP

También propuso expandir los carriles exclusivos de los autobuses de Nueva York, y pretende aumentar los impuestos corporativos del estado y los impuestos sobre la renta de los ciudadanos para que las tarifas de transporte sean gratis para todas las personas.

Y, entre sus iniciativas más controversiales, se destaca que Mamdani quiere establecer cinco supermercados subsidiados por el Gobierno actual —ubicados en los cinco distritos de Nueva York—, donde se comprarán productos a precios mayoristas y no cobrando impuestos sobre propiedad a los propietarios.

“Lucharé por una ciudad que funcione para ustedes, que sea asequible para ustedes, que sea segura para ustedes”, aseveró el alcalde proyectado en un discurso desde hace meses. “Podemos ser libres y alimentarnos. Podemos exigir lo que merecemos”.

Esta ha sido la elección más masiva de Nueva York en toda su historia. | Foto: AP

“Te guste o no Andrew Cuomo, realmente no tienes otra opción. Debes votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Es capaz de hacerlo, Mamdani no lo es”, lanzó, por su parte, Trump el pasado lunes en su cuenta de Truth Social.