Antes de las elecciones que decidirán el nuevo alcalde Nueva York el próximo 4 de noviembre, el favorito de las encuestas, Zohran Mamdani, participó de un emotivo encuentro con sus partidarios.

Alrededor de 10 mil simpatizantes de Mamdani se dieron cita el domingo 26 de octubre, para una última jornada de agitación al ritmo de “Nueva York no se vende”, cuando ya habían empezado las votaciones anticipadas.

El mitin estuvo marcado por el apoyo republicano. | Foto: Associated Press

En un pequeño estadio en el condado de Queens, revalidaron la candidatura del progresista y musulmán, con el respaldo de Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez.

Los planes de Mamdani para Nueva York

El progresista se ha convertido en un fenómeno político, ya que a pesar de su religión e ideología, ha logrado calar en los neoyorquinos con un discurso antioligarca y ofreciendo bienestar para la clase trabajadora de la Capital del Mundo.

No solo las encuestas, sino también sus opositores, lo catalogan como figura de izquierda y hasta socialista, aunque esta afirmación ya entra en la categoría de análisis del discurso para ubicar de la manera más asertiva sus posturas.

Así bien, el candidato basa sus propuestas en una narrativa que busca ir a favor de los ciudadanos del común, y propone gravar con impuestos a los multimillonarios de la ciudad.

Analistas dicen que no se veía un fenómeno político demócrata así desde Barak Obama | Foto: Getty Images

Mamdani pretende congelar los aumentos de alquiler en Manhattan y otros sectores aledaños, con el objetivo de regular este rubro para más de un millón de personas, en una ciudad que ostenta las rentas más costosas de Estados Unidos con tendencia al alza.

Además, planea construir viviendas más asequibles, un subsidio para el transporte público y brindar cuidado infantil universal.

El movimiento popular de Mamdani y la oposición a Trump

Mamdani aseguró que “cuando insistes en construir una coalición con espacio para todos los neoyorquinos, eso es exactamente lo que creas: una fuerza tremenda. Este, amigos míos, fue su movimiento y siempre lo será”.

NEW: AOC starts screaming into her microphone while speaking at a Zohran Mamdani rally, shares a couple accents.



“This city was built by the Irish escaping famine, Italians fleeing fascism, Jews escaping the Holocaust…”



“Black Americans fleeing slavery and Jim Crow. Latinooos… pic.twitter.com/SI2gDSkOMj — Collin Rugg (@CollinRugg) October 27, 2025

Por su parte, Ocasio-Cortez sostuvo de forma enérgica que diferentes comunidades migrantes provenientes de todo el mundo y también los afroamericanos han ido a Nueva York con la intención de “construir la ciudad más libre, más fuerte y más grandiosa del planeta”.

Igualmente, Bernie Sanders lo catapulta como un “antídoto” contra el “autoritarismo progresivo” de Trump, quien ve a Mamdani como un enemigo comunista.