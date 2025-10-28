¿Un musulmán alcalde de Nueva York pese al 11-S? El perfil de Zohran Mamdani y la controversia suscitada por su candidatura

El izquierdista Zohran Mamdani, un legislador local desconocido hace solo unos meses, ha irrumpido con tanta fuerza en la escena política de Nueva York que está cerca de convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

La votación anticipada comenzó el sábado y la jornada electoral será el 4 de noviembre. Desde de dar la sorpresa con su victoria sobre el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo en las primarias del Partido Demócrata en junio, los neoyorquinos se han acostumbrado a ver el rostro barbudo y sonriente de Mamdani en la televisión.

El favorito en la carrera electoral, de 34 años, nació en Uganda en una familia de origen indio y ha vivido en Estados Unidos desde que tenía siete años. En 2018 se convirtió en ciudadano estadounidense.

Es hijo de la cineasta Mira Nair (“La boda del Monsoon”, “Salaam Bombay!”) y de Mahmood Mamdani, profesor y respetado experto en África, por lo que algunos de sus detractores lo llaman “bebé del nepotismo”.

Siguió un camino recorrido por otros jóvenes de familias izquierdistas de élite: asistió a la prestigiosa Bronx High School of Science y luego fue al Bowdoin College en Maine, una universidad considerada bastión del ideario progresista.

Bajo el alias Young Cardamom, incursionó en el mundo del rap en 2015, influenciado por el grupo de hip-hop Das Racist, compuesto por dos miembros con raíces indias que jugaban con referencias a ese país asiático.

Pero el intento de Mamdani de dedicarse a la música no prosperó. Se interesó por la política cuando supo que el rapero Heems (Himanshu Suri) apoyaba a un candidato para el consejo municipal, y se sumó a esa campaña como activista.

Mamdani pasó a ser consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias y ayudaba a propietarios con dificultades financieras a evitar perder sus hogares. En 2018 fue elegido legislador de Queens, un crisol de comunidades en su mayoría de migrantes, y representó al área en la Asamblea Estatal de Nueva York.

“Votantes descontentos”

El autoproclamado socialista, reelegido tres veces en su banca estatal, forjó una imagen convertida en su marca registrada: un musulmán progresista tan cómodo en una marcha del Orgullo Gay como en el banquete del final del Ramadán.

En el corazón de su campaña está el objetivo de hacer la ciudad asequible para los menos favorecidos, la mayoría de sus aproximadamente 8,5 millones de residentes. Prometió más control de rentas, guarderías, autobuses gratuitos y tiendas de barrio gestionadas por la ciudad.

Ferviente defensor de la causa palestina desde sus años de estudiante, sus posturas sobre Israel (al que calificó de “régimen de apartheid”) y la guerra en Gaza (un “genocidio”) le han valido la hostilidad de parte de la comunidad judía. Para apaciguar los ánimos, en los últimos meses denuncia abiertamente el antisemitismo.

Mamdani provoca el rechazo de Donald Trump, quien lo llama “pequeño comunista”. Pero, al igual que el mandatario republicano, también es un “outsider” en un viejo mundo político que el electorado ya no quiere, según Costas Panagopoulos, profesor de ciencias políticas en la Universidad Northeastern.

“Ha logrado reunir el apoyo de los votantes descontentos, los neoyorquinos frustrados con el statu quo y que sienten que el establishment ignora sus necesidades y prioridades”, afirma.

Mamdani, un fanático del fútbol y el cricket, se casó recientemente con la ilustradora estadounidense Rama Duwaji. Para la contienda electoral, ha sabido aprovechar sus cualidades como activista con una estratégica distribución de folletos, y un uso masivo, innovador y a menudo divertido, de las redes sociales.

Rama Duwaji is Zohran Mamdani’s wife. They married in a civil ceremony in February 2025. pic.twitter.com/WyKi0BUvNV — Kika (@ol35117606) October 28, 2025

Para Lincoln Mitchell, de la Universidad de Columbia, “ha encarnado una especie de híbrido entre una campaña tradicional de los años 1970 y una campaña ultramoderna de 2025”.

Zohran Mamdani, el candidato musulmán y favorito de las encuestas para asumir como alcalde de Nueva York | Foto: Associated Press

11-S

Nueva York conmemoró el jueves 11 de septiembre de 2005 los atentados del 11 de septiembre de 2001, 24 años después del secuestro de cuatro aviones que cobraron la vida de 2.977 personas y cambiaron para siempre a Estados Unidos.

Actos recordatorios se realizaron en la Zona Cero de Manhattan, donde las torres gemelas del World Trade Center fueron destruidas en ataques coordinados que también provocaron el impacto de un avión comercial contra el Pentágono, en Washington.

Otro avión, el Vuelo 93, se estrelló en una zona rural de Pensilvania cuando los pasajeros lograron dominar al secuestrador y tomaron el control de la aeronave.

La conmemoración de este 2025 se llevó a cabo en un ambiente político tenso tras el asesinato del influencer Charlie Kirk, muy cercano al presidente Donald Trump.

Kirk, un activista de extrema derecha de 31 años, recibió un disparo mientras hablaba en un evento en la Utah Valley University.

“Horrible día”

Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos, se encuentra en medio de una divisiva campaña electoral para la alcaldía, en la que el candidato demócrata socialista Zohran Mamdani se enfrenta al exgobernador Andrew Cuomo y al actual alcalde Eric Adams. Los neoyorquinos acudirán a las urnas el 4 de noviembre.

Adams asistió a la ceremonia del 11-S junto al exalcalde Rudy Giuliani, el republicano que lideró la ciudad durante la tragedia.

Trump ha atacado repetidamente a Mamdani, un musulmán y ciudadano estadounidense nacionalizado, llamándolo “lunático comunista”, mientras que un legislador republicano ha pedido su deportación.

Mamdani lleva una ventaja de 22 puntos en la contienda, según las últimas encuestas de The New York Times y Siena.

“Fue este horrible día el que también marcó para muchos neoyorquinos el momento en que fueron vistos como ‘el otro’”, declaró Mamdani al diario The New York Times, en alusión al aumento de ataques islamófobos tras el 11-S.

Mamdani ha dicho que, por cuenta de ser musulmán, lo han discriminado, le han preguntado si ha visitado campos terroristas y hasta lo llegaron a expulsar de una clase cuando era menor de edad. Y ahora, en el marco de su candidatura, las opiniones de toda índole de los neoyorquinos hacia él han polarizado al país mucho más.

Los atentados del 11-S fueron perpetrados por 19 miembros de la organización terrorista Al Qaeda, liderada entonces por el abatido Osama bin Laden.

Estos hombres eran musulmanes extremistas y de ahí que la ciudad esté tan polarizada ante la posibilidad de que un musulmán los dirija.

La cifra oficial de muertos del 11-S fue 2.977, incluidos los pasajeros y la tripulación de los cuatro aviones secuestrados, las víctimas en las Torres Gemelas, los bomberos y el personal del Pentágono. Esta cifra excluye a los 19 secuestradores de Al Qaeda.